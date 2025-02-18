Древние лунные базальты хранили секрет 3,5 миллиарда лет — но теперь всё выяснилось

2:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Могут ли лунные камни, привезённые на Землю десятилетия назад, скрывать тайны, способные изменить наше представление о спутнике? Недавние исследования проливают свет на загадки происхождения и эволюции Луны.

Фото: https://www.flickr.com/photos/neutronboy/6979508046/ by https://www.flickr.com/people/34043089@N00, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Луна

Загадка высокотитановых базальтов

С момента миссий "Аполлон" в 1960-70-х годах учёные были озадачены наличием на Луне вулканических пород с высоким содержанием титана.

В некоторых образцах содержание TiO₂ достигало 18% по весу. Долгое время происхождение этих пород оставалось неясным. Однако недавние лабораторные эксперименты позволили воспроизвести условия, при которых могли образоваться эти уникальные магмы.

Оказалось, что взаимодействие между расплавленными и твёрдыми фазами в мантии Луны привело к формированию этих необычных пород. Это открытие помогает понять процессы, происходившие в недрах Луны около 3,5 миллиардов лет назад.

Молодые лунные породы

В декабре 2020 года китайская миссия Chang'e 5 доставила на Землю образцы лунного грунта. Анализ показал, что возраст некоторых базальтовых пород составляет около 2 миллиардов лет, что на миллиард лет моложе ранее известных образцов.

Это свидетельствует о том, что вулканическая активность на Луне продолжалась дольше, чем считалось ранее. Теперь учёным предстоит выяснить, какие процессы поддерживали такую длительную геологическую активность на спутнике Земли.

Новые данные из старых образцов

Образцы, собранные миссией "Аполлон-16" в 1972 году, продолжают удивлять исследователей. Недавний анализ грунта из района Декарт позволил реконструировать историю Луны на протяжении миллиардов лет.

Изучение благородных газов, таких как аргон и ксенон, в этих образцах помогло понять, как солнечный ветер и удары астероидов влияли на поверхность Луны. Эти данные позволяют более точно определить временные рамки интенсивности космических воздействий и эволюции лунной коры.

Современные исследования лунных пород, как новых, так и давно привезённых на Землю, продолжают расширять наши знания о геологической истории Луны. Эти открытия не только проливают свет на прошлое нашего спутника, но и помогают лучше понять процессы, формировавшие другие планетарные тела в Солнечной системе.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли.

