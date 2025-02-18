Древние лунные базальты хранили секрет 3,5 миллиарда лет — но теперь всё выяснилось

Могут ли лунные камни, привезённые на Землю десятилетия назад, скрывать тайны, способные изменить наше представление о спутнике? Недавние исследования проливают свет на загадки происхождения и эволюции Луны.
С момента миссий "Аполлон" в 1960-70-х годах учёные были озадачены наличием на Луне вулканических пород с высоким содержанием титана.
В некоторых образцах содержание TiO₂ достигало 18% по весу. Долгое время происхождение этих пород оставалось неясным. Однако недавние лабораторные эксперименты позволили воспроизвести условия, при которых могли образоваться эти уникальные магмы.
Оказалось, что взаимодействие между расплавленными и твёрдыми фазами в мантии Луны привело к формированию этих необычных пород. Это открытие помогает понять процессы, происходившие в недрах Луны около 3,5 миллиардов лет назад.
В декабре 2020 года китайская миссия Chang'e 5 доставила на Землю образцы лунного грунта. Анализ показал, что возраст некоторых базальтовых пород составляет около 2 миллиардов лет, что на миллиард лет моложе ранее известных образцов.
Это свидетельствует о том, что вулканическая активность на Луне продолжалась дольше, чем считалось ранее. Теперь учёным предстоит выяснить, какие процессы поддерживали такую длительную геологическую активность на спутнике Земли.
Образцы, собранные миссией "Аполлон-16" в 1972 году, продолжают удивлять исследователей. Недавний анализ грунта из района Декарт позволил реконструировать историю Луны на протяжении миллиардов лет.
Изучение благородных газов, таких как аргон и ксенон, в этих образцах помогло понять, как солнечный ветер и удары астероидов влияли на поверхность Луны. Эти данные позволяют более точно определить временные рамки интенсивности космических воздействий и эволюции лунной коры.
Современные исследования лунных пород, как новых, так и давно привезённых на Землю, продолжают расширять наши знания о геологической истории Луны. Эти открытия не только проливают свет на прошлое нашего спутника, но и помогают лучше понять процессы, формировавшие другие планетарные тела в Солнечной системе.
Луна́ — единственный естественный спутник Земли.
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