Марсианский пляж, который не должен был существовать: учёные теряются в догадках

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

Могли ли древние марсианские озёра быть открытыми и поддерживать жизнь? Недавнее открытие марсохода Curiosity бросает вызов прежним представлениям о климате Красной планеты.

Фото: Freepik Марс

Волны на поверхности Марса

В кратере Гейл, который исследуется с 2012 года, Curiosity обнаружил симметричные ряби на поверхности древних озёрных отложений. Эти волновые структуры, высотой около 6 миллиметров и расстоянием между гребнями 4-5 сантиметров, указывают на присутствие мелководных озёр с открытой поверхностью.

Ранее считалось, что вода на Марсе существовала только под толстым слоем льда, однако эти находки свидетельствуют об обратном.

Новые перспективы для поиска жизни

Обнаружение следов открытой воды имеет важное значение для понимания потенциальной обитаемости Марса в прошлом. Открытые водоёмы могли создавать условия, благоприятные для возникновения и существования микробной жизни.

Это открытие стимулирует дальнейшие исследования и поиски признаков древней жизни на Красной планете.

Новые данные, полученные марсоходом Curiosity, расширяют наше понимание истории воды на Марсе. Обнаружение древних озёр с открытой поверхностью предполагает, что климатические условия на планете могли быть более тёплыми и влажными, чем предполагалось ранее, что повышает вероятность существования жизни в прошлом.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.

