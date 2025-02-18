Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет долголетия: это упражнение продлит вам жизнь
Я бы купил бюджетный авто, но производители навязывают ненужные технологии
Эта зелень должна стать обязательной в вашем рационе для здоровья и энергии
Не выбрасывайте картофельные очистки! Вот что с ними можно сделать
Никогда не говори никогда: балетки, которые мы списали со счетов, снова в топе
Забор облез уже через год? Значит, вы выбрали не ту краску: разбираемся, как избежать ошибки
Торговля России с Евросоюзом: кто выигрывает, а кто теряет в непростых условиях
Как бюджетно путешествовать по Испании: отдых в Сантандере
Я думал, что пюре быстрого приготовления — сплошная химия, но правда удивила

Марсианский пляж, который не должен был существовать: учёные теряются в догадках

1:32
Наука

Могли ли древние марсианские озёра быть открытыми и поддерживать жизнь? Недавнее открытие марсохода Curiosity бросает вызов прежним представлениям о климате Красной планеты.

Марс
Фото: Freepik
Марс

Волны на поверхности Марса

В кратере Гейл, который исследуется с 2012 года, Curiosity обнаружил симметричные ряби на поверхности древних озёрных отложений. Эти волновые структуры, высотой около 6 миллиметров и расстоянием между гребнями 4-5 сантиметров, указывают на присутствие мелководных озёр с открытой поверхностью.

Ранее считалось, что вода на Марсе существовала только под толстым слоем льда, однако эти находки свидетельствуют об обратном.

Новые перспективы для поиска жизни

Обнаружение следов открытой воды имеет важное значение для понимания потенциальной обитаемости Марса в прошлом. Открытые водоёмы могли создавать условия, благоприятные для возникновения и существования микробной жизни.

Это открытие стимулирует дальнейшие исследования и поиски признаков древней жизни на Красной планете.

Новые данные, полученные марсоходом Curiosity, расширяют наше понимание истории воды на Марсе. Обнаружение древних озёр с открытой поверхностью предполагает, что климатические условия на планете могли быть более тёплыми и влажными, чем предполагалось ранее, что повышает вероятность существования жизни в прошлом.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как ухаживать за ремонтантной малиной?
Садоводство, цветоводство
Как ухаживать за ремонтантной малиной? Аудио 
Ем финики каждый день – вот что произошло с моим организмом
Здоровье
Ем финики каждый день – вот что произошло с моим организмом Аудио 
Иностранные компании начинают массово возвращаться в Россию
Экономика и бизнес
Иностранные компании начинают массово возвращаться в Россию Аудио 
Популярное
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению

Основной претендент на замену — тепловые насосы. Эта инновационная система работает по принципу холодильника, только наоборот: она нагревает ваш дом, используя тепло из окружающей среды.

Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Как приготовить брежневские котлеты: возвращение забытого рецепта
Как приготовить брежневские котлеты: возвращение забытого рецепта
Красная икра дешевеет: во сколько раз упала цена?
Огромные двухметровые змеи стали захватывать жилые дома
Сводка с фронта: начинаются переговоры с США и Россией, армия РФ входит в Днепропетровскую область Дмитрий Плотников ВС РФ широким фронтом выходят к границе ДНР и Днепропетровской области Любовь Степушова Культ Афродиты или падение кометы? Загадка древнего поклонения в Пафосе Игорь Буккер
Хотите арбузы в своем саду? Этот секрет позволит вырастить их даже в Сибири
Роза Сябитова рассказала о новой моде на возрастных женщин
Не выбрасывайте пластиковые бутылки: благодаря им вы можете заработать
Не выбрасывайте пластиковые бутылки: благодаря им вы можете заработать
Последние материалы
Секрет долголетия: это упражнение продлит вам жизнь
Я бы купил бюджетный авто, но производители навязывают ненужные технологии
Сводка с фронта: начинаются переговоры с США и Россией, армия РФ входит в Днепропетровскую область
Эта зелень должна стать обязательной в вашем рационе для здоровья и энергии
Не выбрасывайте картофельные очистки! Вот что с ними можно сделать
Никогда не говори никогда: балетки, которые мы списали со счетов, снова в топе
Забор облез уже через год? Значит, вы выбрали не ту краску: разбираемся, как избежать ошибки
Торговля России с Евросоюзом: кто выигрывает, а кто теряет в непростых условиях
Как бюджетно путешествовать по Испании: отдых в Сантандере
Марсианский пляж, который не должен был существовать: учёные теряются в догадках
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.