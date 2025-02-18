Что связано с креативностью? Новое открытие в области нейробиологии

2:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследования показали, что креативность — это не просто случайная активность мозга, а результат работы целой нейронной сети. И теперь учёные утверждают, что эта сеть может быть связана с мозговыми повреждениями.

Фото: commons.wikimedia.org by Tumisu, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Работа мозга

Недавнее исследование, проведённое учёными Массачусетского технологического института и Бригамом, показало, что мозговая цепь, активируемая при творческих задачах, включает несколько различных областей мозга.

Оценив данные 857 участников, исследователи выделили ключевые регионы мозга, связанные с творчеством.

Но самое интересное открытие: у людей с черепно-мозговыми травмами или нейродегенеративными заболеваниями, затрагивающими эту цепь, иногда развивается необычайно высокая креативность.

"Мы хотели ответить на вопрос: какие области мозга отвечают за творчество и как они связаны с последствиями черепно-мозговых травм?" — говорит Исайя Клетеник, один из авторов исследования.

Исследование привлекло специалистов из нескольких ведущих учреждений, включая Бостонскую детскую больницу и Университет Джорджии.

Все вместе они изучали, как различные виды творческих действий — рисование, музыка и писательство — активируют разные части мозга.

"Мы обнаружили, что творческое поведение связано с не одной, а несколькими мозговыми цепями, а не с отдельными областями", — поясняет Майкл Фокс, один из ведущих авторов исследования.

Примечательно, что творческие задачи показали связь с правым лобным полюсом, который обычно отвечает за контроль над поведением.

Наиболее удивительным открытием стало то, что снижение активности правого лобного полюса может способствовать развитию творческого потенциала.

Возможно, креативность зависит от отключения определённых функций, таких как самоцензура. Это позволяет мозгу «освободиться» и генерировать новые идеи.

Эти данные могут объяснить, почему некоторые неврологические заболевания приводят к повышению креативности, а другие — к её снижению.

Клетеник также подчеркнул, что результат работы не охватывает всю нейронную сеть, задействованную в творчестве, но уже даёт интересные направления для дальнейших исследований.

Уточнения

Невроло́гия (от др.-греч. νεῦρον — нерв, и λόγος «учение, наука»; «наука о нервах») — группа медико-биологических научных дисциплин, которая изучает нервную систему как в норме, так и в патологии.

