Когда впервые начали отмечать дни рождения? История, о которой вы не знали

2:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Дни рождения — это не просто традиция, а важная часть культурного наследия человечества. Но когда начали отмечать их ежегодно, и почему многие связывают эту традицию с Древним Египтом, хотя это не совсем так?

Фото: flickr.com by ritchielee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Торт на день рождения

На самом деле, хотя в Интернете утверждают, что празднование дней рождения родилось в Древнем Египте, это мнение не совсем верно.

Первое письменное упоминание о таком празднике было найдено в древней Месопотамии, и оно гораздо старше, чем египетская версия.

"Первое упоминание о праздновании дней рождения встречается в экономических текстах из Лагаша", — говорит Владимир Емельянов, историк.

Он исследовал клинописные таблички, датируемые третьим тысячелетием до н. э. Эти тексты относятся к правлению царя Лугальанды и свидетельствуют о праздниках в честь рождения детей правителей.

Для шумеров рождение ребёнка в знатной семье было важным событием, которое отмечалось жертвоприношением. Однако традиция праздничных дней в честь рождения прекратилась после отстранения Лугальанды от власти.

Многие связывают празднование дней рождения с Библией, а именно с историей о фараоне, чьё день рождения был отмечен пиром (Бытие 40:20).

Однако, по словам Емельянова, традиция празднования дней рождения фараонов была распространена лишь в эпоху Птолемеев, начиная с 305 года до н. э.

Древние персы также отмечали дни рождения, согласно историческим записям Геродота. В V веке до н. э. персы устраивали пышные пиры в честь дня рождения, и это стало важным событием как для богатых, так и для бедных.

Однако традиция праздновать день рождения в современном виде появилась только в Римской империи.

С 1 века до н. э. день рождения стал важным для личного существования, и часто использовался для политической поддержки.

Интересно, что современная традиция отмечать дни рождения с тортом, свечами и подарками начала развиваться в Европе в период Ренессанса, а пик её популярности пришёлся на индустриальную эпоху.

Уточнения

Геродо́т Галикарна́сский (др.-греч. Ἡρόδοτος Ἁλικαρνᾱσσεύς, около 484 до н. э. — около 425 до н. э.) — древнегреческий историк и географ, по крылатому выражению Цицерона, «отец истории» — автор первого сохранившегося значительного трактата «История», описывающего греко-персидские войны и обычаи многих современных ему народов.

