Новый вид хищников: что известно о бастетодоне

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В египетской пустыне археологи сделали уникальную находку — почти полностью сохранившийся череп древнего хищника Bastetodon syrtos. Этот зверь жил около 30 миллионов лет назад и принадлежал к группе гиенодонтов — вымерших плотоядных млекопитающих, которые существовали задолго до современных кошек, собак и гиен, утверждает статья, опубликованная в Journal of Vertebrate Paleontology.

Фото: Wikimedia Commons by Ghedoghedo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Hyaenodon horridus

Bastetodon был крупным хищником, сравнимым по размеру с огромным леопардом. Он обладал мощными челюстями и острыми зубами, что позволяло ему охотиться на приматов, ранних гиппопотамов и предков современных слонов. В своё время гиенодонты занимали вершину пищевой цепи, но изменения климата и появление новых конкурентов привели к их вымиранию.

Название Bastetodon syrtos животное получило в честь египетской богини Баст, символизировавшей защиту и воинскую силу. Открытие помогает глубже понять эволюцию гиенодонтов, их распространение и адаптацию к различным условиям.

Палеонтолог Шорук Аль-Ашкар, один из участников исследования, рассказал, что обнаружение столь хорошо сохранившегося черепа стало по-настоящему захватывающим моментом. Этот находка также позволила учёным пересмотреть классификацию гиенодонтов и расширить представления о древних экосистемах.

Bastetodon и его родственники исчезли, уступив место новым хищникам, но их след в истории Земли оказался значительным. Эти животные доминировали в своих экосистемах, и их эволюция во многом определила дальнейшее развитие хищных млекопитающих.

Уточнения

Баст или Бастет — древнеегипетская богиня, которая изображалась в виде кошки или женщины с головой кошки.



Гиенодо́ны (лат. Hyaenodon) — род вымерших хищных млекопитающих из семейства гиенодонтид (Hyaenodontidae). Жили с эоцена по миоцен (48,6—15,97 млн лет назад) на территории Африки, Евразии и Северной Америки.

