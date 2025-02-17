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Почему Земля не единственная планета, где возможна разумная жизнь

2:04
Наука

Человечество может оказаться вовсе не уникальным явлением, а закономерным результатом эволюции Земли, пишет журнал Science Advances. Такой вывод учёные сделали, пересмотрев популярную гипотезу "трудных шагов" (hard steps), предложенную астрофизиком Брэндоном Картером в 1983 году.

Земля
Фото: commons.wikimedia.org by Искандер Мамашаев, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Земля

Суть гипотезы заключалась в том, что на пути появления разумной жизни должны быть преодолены несколько критических этапов, таких как насыщение атмосферы кислородом. Предполагалось, что эти события произошли исключительно благодаря череде маловероятных случайностей. Однако новое исследование показывает: разумная жизнь развивается не благодаря удачному стечению обстоятельств, а в ответ на глобальные изменения окружающей среды.

По мнению учёных, появление человека стало возможным потому, что планета достигла соответствующего состояния. Более того, другие миры могут проходить схожий путь, но с разной скоростью — одни быстрее Земли, другие медленнее.

Авторы исследования предлагают рассматривать эволюцию не с позиции продолжительности жизни звезды, а в контексте геологического времени, учитывая, как изменения на планетарном уровне влияют на развитие жизни.

Ранее теория "трудных шагов" ограничивалась рамками астрофизики, что сужало возможности её проверки. Новая работа объединяет знания специалистов из различных научных областей и предлагает конкретные способы тестирования гипотезы. Среди них — изучение уникальности ключевых биологических инноваций, таких как зарождение жизни и кислородный фотосинтез, а также поиск биосигнатур на экзопланетах.

Если эволюция разумной жизни действительно подчиняется предсказуемым законам и зависит от глобальных условий, то вероятность существования развитых цивилизаций в других уголках Вселенной становится гораздо выше.

Уточнения

Брэндон Картер (англ. Brandon Carter; родился в 1942 году) — физик-теоретик, наиболее известный своими работами по общей теории относительности.

Биосигнату́ра (от др.-греч. βίος — жизнь и лат. signatura — обозначение) — любое проявление последствий жизнедеятельности, научно доказывающее существование жизни в прошлом или настоящем.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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