Узкое пространство и стресс: чем опасна жизнь в мегаполисах

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Недавнее исследование китайских учёных выявило поразительное открытие: дефицит контакта с природой может стать серьёзной угрозой для развития мозга.

Фото: Wikipedia by Jeremy Yap, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Одинокий мужчина

Исследования показали, что подростки, выросшие в больших городах, имеют значительно меньшие шансы на успешную жизнь, чем те, кто провёл детство в сельской местности.

Природа и мозг: связь, которую трудно игнорировать

Исследования китайских учёных показали, что городские подростки демонстрируют результаты в 7 раз хуже на тестах по математике, праву и медицине, чем их сверстники, выросшие на природе. Удивительные результаты стали поводом для долгосрочных исследований.

Через десять лет учёные обнаружили, что около двух третей молодых людей в Китае страдают от "дефицита природы", который тормозит их интеллектуальное развитие и социальные навыки.

Сенсорная депривация и её последствия

Термин "сенсорная депривация" был впервые введён ещё в 1960-х годах. Он обозначает нехватку сенсорных стимулов, которые важны для нормального развития мозга.

Это явление свойственно как детям, выросшим в низкоосвещённых помещениях, так и подросткам, проводящим большую часть времени в мегаполисах, далеко от природы и с минимальным взаимодействием с окружающими.

Тесное пространство — опасный фактор

Дополнительные исследования, такие как эксперименты, проведённые в Италии, показывают, как тесное пространство может приводить к агрессивному поведению.

В одном из них крысы, находившиеся в слишком маленькой клетке, становились агрессивными, а самые слабые из них погибали. Это явление также наблюдается у людей, живущих в ограниченных условиях, без доступа к природным стимулам.

Лечебная сила природы

Однако природа может стать настоящим лекарством. В Валь-Д'Аоста в Италии был создан "дом здоровья ума", где подростки, страдающие от нехимических зависимостей, проходили лечение в зелёной зоне, окружённой лесом. Погружение в природу помогло им снять стресс и восстановить психоэмоциональное состояние.

Также японская традиция "ванны в лесу" подтверждает, что пребывание на свежем воздухе обладает успокаивающим и восстанавливающим эффектом. Сегодня это стало признанным методом лечения депрессий и тревожных расстройств.

Эволюция или инволюция?

Природа была неотъемлемой частью человеческой жизни в течение тысячелетий. Однако за последние сто лет мы стали больше зависеть от урбанистических условий.

Это изменение привело к тому, что мы живём в "маленьких коробках", и наше тело ещё не адаптировалось к такой среде.

Неужели человечество переживает инволюцию, а не эволюцию?

Уточнения

Сенсо́рная деприва́ция (от лат. sensus — чувство и лат. deprivatio — потеря, лишение) — частичное или полное прекращение внешнего воздействия на один или более орган чувств, которое приводит к снижению потока нервных импульсов в центральную нервную систему.

