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Разумная жизнь не является случайностью: учёные пришли к неожиданному выводу

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Наука

Учёные из Пенсильвании провели исследование, которое показало, что зарождение жизни на Земле вовсе не случайность. Кроме того, разумная жизнь может встречаться чаще, чем предполагалось. Об этом пишет издание "Ферра".

планеты
Фото: Wikimedia Commons by Scooter20, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
планеты

Новое исследование поставило под сомнение теорию о том, что разумная жизнь — это редкое явление. Учёные уверены, что сложная жизнь на Земле появилась в результате изменений планетарных условий, которые для этого созрели. Соответственно, подобное может происходить и в других вместилищах космоса.

Исследователи считают, что эволюция — естественный процесс изменений на планетах. Так, повышение содержания кислорода в атмосфере спровоцировало запуск эволюции. Подобное может происходить и на других планетах, что станет причиной возникновения жизни.

Уточнения

Биологи́ческая эволю́ция (от лат. evolutio — «развёртывание») — естественный процесс развития живой природы, сопровождающийся изменением генетического состава популяций, формированием адаптаций, видообразованием и вымиранием видов, преобразованием экосистем и биосферы в целом.
 

Автор Амалия Крылова
Амалия Крылова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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