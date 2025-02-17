Отравленный мазутом песок из Анапы планируют применять в строительстве

Специалисты из Кубанского государственного технологического университета разработали двухфазную технологию очистки песка от мазута, который появился после крушения в Черном море танкеров серии "Волгонефть".
Такая инновация позволит использовать переработанный грунт при производстве бетона, а также изготавливать плиты, канализационные люки и бордюры. Об этом заявил проректор вуза по научной работе и инновациям, Валентин Шапошников.
Обработанный таким образом песок, будет соответствовать всем стандартам при производстве материалов и растворов.
Технология, разработанная в КубГТУ, позволит убрать все примеси при многоступенчатой очистке непосредственно на месте хранения.
В учебном заведении добавили, что следы мазута следует устранить до наступления тепла. При 20-25 градусах тепла нефтепродукты плавятся и начинают загрязнять чистый песок, что только усилит причиняемый окружающей среде вред.
Новая технология открывает новые возможности для защиты окружающей среды от загрязнений нефтью и ее производными. От конечного продукта будет зависеть его применение в тех или иных сферах.
Напомним, что разлив мазута произошел 15 декабря 2024 года в Керченском проливе в результате крушения 2 танкеров: "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239".
Мазу́т — жидкий продукт тёмно-коричневого, иногда чёрного цвета, остаток после отгонки из нефти или продуктов её вторичной переработки бензиновых, керосиновых и газойлевых фракций, выкипающих до 350—360°С.
Бето́н (от фр. béton) — искусственный каменный строительный материал, получаемый в результате формования и затвердевания рационально подобранной, тщательно перемешанной и уплотнённой смеси из минерального (чаще всего это портландцемент) органического вяжущего вещества, крупного или мелкого заполнителей, воды.
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