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Тихие убийцы коммуникации: как наушники с шумоподавлением затрудняют общение

2:33
Наука

Современные технологические устройства способны существенно воздействовать на слуховой аппарат человека, однако специалисты обращают особое внимание на конкретную проблему, связанную с использованием наушников, оснащенных функцией подавления шума.

Наушники с очками (на голове)
Фото: commons.wikimedia.org by Darekm135, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Наушники с очками (на голове)

А именно медицинские специалисты выражают обеспокоенность тем, что применение шумоподавляющих наушников провоцирует увеличение числа неврологических отклонений среди представителей поколения Z.

Согласно данным специалистов-аудиологов британской системы здравоохранения, стремительно растущая популярность наушников с функцией шумоподавления привела к значительному увеличению слуховых нарушений неврологического характера.

Данное неврологическое состояние, именуемое нарушением слуховой обработки информации, характеризуется затруднением мозговой деятельности при распознавании звуковых сигналов и речи на фоне посторонних шумов.

Представители Британской академии аудиологии отмечают, что блокировка внешних звуков может привести к утрате мозгом способности естественной фильтрации шумового фона.

Использование шумоподавляющих наушников создает искусственную звуковую среду, ограничивающую восприятие естественных звуков окружающего мира.

Специалисты подчеркивают, что развитие сложных слуховых навыков завершается к окончанию подросткового периода. Регулярное использование шумоподавляющих наушников в этом возрасте может замедлить формирование механизмов обработки речи и шумов.

Наблюдается тенденция увеличения обращений молодых людей к специалистам по слуху, при этом выясняется, что проблема имеет неврологическую, а не физиологическую природу.

Затруднения в обработке слуховой информации негативно влияют на социальную коммуникацию и восприятие информации в профессиональной и образовательной среде.

Медицинские эксперты подчеркивают необходимость естественного воздействия различных звуков на мозг для развития способности различать значимые и второстепенные звуковые сигналы.

Ранее подобные нарушения связывали с последствиями детских травм, инфекционными заболеваниями уха или генетическими отклонениями. Однако устойчивый рост числа случаев данного расстройства побудил специалистов признать негативное влияние шумоподавляющих наушников, активно используемых подростками и студентами.

Уточнения

Невро́з психоневро́з, невроти́ческое расстро́йство — устаревшее название группы нервно-психических расстройств, возникающих по причине острых и хронических психологических травм и характеризующихся отсутствием качественных изменений психической деятельности.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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