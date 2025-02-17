Новую технологию добычи золота из отходов создали российские ученые

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые Забайкальского государственного университета разработали экологически чистую технологию для извлечения золота из гале-эфельных отвалов, представляющих собой отходы традиционной горнодобычи. Эта технология имеет критическое значение для России и была представлена в пресс-релизе Минобрнауки РФ, как сообщает РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Umicore AG & Co. KG, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слиток золота

Гале-эфельные отвалы — это остатки, возникающие в процессе добычи золота с помощью драг и промывочных установок, которые работают с россыпными месторождениями. Они содержат значительные запасы золота, что делает необходимость в эффективных и экономически целесообразных методах извлечения этого драгоценного металла весьма актуальной.

Новая методика, предложенная исследователями ЗабГУ, позволяет добыть 0,35 грамма золота из одного кубического метра сырья. Важным аспектом является то, что в процессе используются выщелачивающие растворы с низкой концентрацией химических реагентов, что существенно минимизирует влияние на экосистему, утверждают авторы разработки.

Минобрнауки РФ отметило, что инновационная технология переработки техногенных отходов обладает упрощенной конструкцией по сравнению с существующими аналогами и основывается на оборудовании, которое уже активно используется на золотодобывающих предприятиях.

Уточнения

Зо́лото (химический символ — Au, от лат. Aurum) — элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы) шестого периода периодической системы химических элементов с атомным номером 79. Простое вещество золото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.

