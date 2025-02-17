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Ученый рассказал, что нужно сделать для создания базы на Луне

1:23
Наука

Длительное пребывание человека на Луне невозможно без надежной навигационной системы. Поэтому прежде чем начинать строительство базы на поверхности этого естественного спутника Земли, необходимо провести отработку всех нужных технологий на орбитальной станции вокруг Луны. Об этом в интервью сообщил Сергей Донченко, генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений.

космос
Фото: Freepik by Designed by Freepik
космос

Донченко отметил, что если база на Луне будет функционировать постоянно, то космические корабли, осуществляющие её снабжение, должны приземляться в строго определённых точках. Без соответствующей системы координат это невозможно. По его словам, Россия немного отстает от США в исследованиях этой области, однако отечественные специалисты активно работают над тем, чтобы не только догнать, но и опередить зарубежные достижения, пытаясь повторить ранее сделанные шаги и одновременно развивать что-то принципиально новое и более совершенное, передает РИА Новости.

В частности, совместно с одним из институтов "Роскосмоса", ВНИИФТРИ занимается разработкой оборудования, которое позволит с высокой точностью измерять расстояние до Луны. Это даст возможность создать необходимую навигационную систему.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли. Самый близкий к Солнцу спутник планеты, так как у ближайших к Солнцу планет (Меркурия и Венеры) их нет. Второй по яркости объект на земном небосводе после Солнца и пятый по величине естественный спутник планеты Солнечной системы. Среднее расстояние между центрами Земли и Луны — 384 467 км.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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