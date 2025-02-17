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Юбилей Байконура: что было на месте космодрома 70 лет назад

2:19
Наука

В этом году отмечается 70-летие космодрома и космического комплекса Байконур, а также "звездного городка". События начались 12 февраля 1955 года, когда было принято совместное постановление Центрального Комитета КПСС о создании нового военного полигона для испытаний первой отечественной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Р-7.

Башня обслуживания ракеты
Фото: Naked Science by Cosmoleap, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Башня обслуживания ракеты

В связи с этим, специальная комиссия инициировала анализ территории Марийской АССР, а также Дагестана, Астраханской и Кызылординской областей Казахстана. Безлюдные и бесплодные степи Казахстана казались оптимальными для реализации задуманного. Это связано с тем, что население в той местности было невелико, а расположение железной дороги и реки Сырдарья оказалось весьма удачным. Ключевым аспектом было то, чтобы система радиоуправления находилась в удобной связи с площадкой старта, что было легко осуществимо. Сергей Королев, основной конструктор космических ракет, работавший на стройплощадке в пустыне Кызылкум, подчеркивал: "Чем ближе стартовая площадка к экватору, тем более эффективно можно использовать скорость ракеты".

В феврале 1955 года исследовательский участок № 5 находился неподалеку от станции Торетам, и первая группа военных строителей прибыла в этот район 12 января того же года.

Сегодня на Байконуре живет примерно 56 тысяч человек, из которых около 40 тысяч — это горожане. В космической отрасли Казахстана, подведомственной акимату Байконура, трудятся порядка 10 тысяч человек. Важно отметить, что выражения о том, что Байконур становится казахским, — это не просто слова, а процесс, который действительно происходит, хоть и не так заметно. Однако, это тема, которая требует более глубокого анализа.

10 декабря 1994 года было заключено соглашение между правительствами Республики Казахстан и Российской Федерации об аренде комплекса "Байконур" на срок 20 лет, который впоследствии был продлен до 2050 года.

Уточнения

Байкону́р (от каз. Байқоңыр / Bajqoŋyr — «богатая долина») — космодром в Казахстане, крупнейший действующий космодром в мире. Основан на территории Казахской ССР 12 февраля 1955 года и введён в эксплуатацию 15 мая 1957 года.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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