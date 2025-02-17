К Земле летит 37 500 астероидов: один из них может врезаться в нас в 2032 году

1:45 Your browser does not support the audio element. Наука

В Солнечной системе находится множество гигантских космических камней, большинство из которых расположены в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Только некоторые из них когда-либо пролетают близко к Земле, и лишь немногие представляют угрозу для нашей планеты.

Фото: Веб-сайт НАСА Астероид

Потенциально опасные астероиды — это объекты, сближающиеся с Землей, диаметр которых превышает 140 метров. По состоянию на февраль 2025 года, по данным НАСА, обнаружено около 37 500 объектов, сближающихся с Землей, из которых около 2500 считаются потенциально опасными. Об этом пишет Live Science.

Одним из таких объектов является 2024 YR4, который в 2032 году может столкнуться с Землей с вероятностью 2,3%. В 2029 году астероид Апофис пройдет рядом с Землей, вероятность столкновения на данный момент равна нулю. Но траектория астероида может измениться.

Один из способов предотвратить столкновение с астероидом — изменить его траекторию. Ранее стало известно, что в Китае начали собирать команду для организации планетарной обороны. Китайский центр специальных проектов Государственного управления науки, технологий и промышленности объявил о наборе сотрудников для мониторинга астероидов и создания систем раннего предупреждения. Эта команда будет заниматься разработкой методов защиты Земли от потенциальных угроз, связанных с околоземными астероидами.

Уточнения

2024 YR4 — околоземный астероид предположительного диаметра от 40 до 90 метров.

