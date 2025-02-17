Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ТОП-10 внедорожников с пробегом в 2024 году
Акции Русагро взлетели: рост на 40% после начала торгов
Почему ваш пёс агрессивен к другим собакам? Разбираем ключевые причины
Мощные и рельефные плечи: техника жима гантелей сидя без ошибок
Почему всё больше туристов привлекает наскальная живопись в одном из районов Казахстана?
АЗС и магия исчезновения: куда пропадают миллилитры бензина
Опасная привычка: как онлайн-шопинг на маркетплейсах может стать зависимостью
Разумная жизнь не является случайностью: учёные пришли к неожиданному выводу
БПЛА ВСУ атаковали Шебекино, село Мокрая Орловка и хутор Церковный

К Земле летит 37 500 астероидов: один из них может врезаться в нас в 2032 году

1:45
Наука

В Солнечной системе находится множество гигантских космических камней, большинство из которых расположены в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Только некоторые из них когда-либо пролетают близко к Земле, и лишь немногие представляют угрозу для нашей планеты.

Астероид
Фото: Веб-сайт НАСА
Астероид

Потенциально опасные астероиды — это объекты, сближающиеся с Землей, диаметр которых превышает 140 метров. По состоянию на февраль 2025 года, по данным НАСА, обнаружено около 37 500 объектов, сближающихся с Землей, из которых около 2500 считаются потенциально опасными. Об этом пишет Live Science.

Одним из таких объектов является 2024 YR4, который в 2032 году может столкнуться с Землей с вероятностью 2,3%. В 2029 году астероид Апофис пройдет рядом с Землей, вероятность столкновения на данный момент равна нулю. Но траектория астероида может измениться.

Один из способов предотвратить столкновение с астероидом — изменить его траекторию. Ранее стало известно, что в Китае начали собирать команду для организации планетарной обороны. Китайский центр специальных проектов Государственного управления науки, технологий и промышленности объявил о наборе сотрудников для мониторинга астероидов и создания систем раннего предупреждения. Эта команда будет заниматься разработкой методов защиты Земли от потенциальных угроз, связанных с околоземными астероидами.

Уточнения

2024 YR4 — околоземный астероид предположительного диаметра от 40 до 90 метров.

Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Если холостой ход убивает мотор, почему таксисты ездят по полмиллиона километров
Авто
Если холостой ход убивает мотор, почему таксисты ездят по полмиллиона километров Аудио 
Двигатель скажет спасибо — забудьте про езду внатяг и прожарку мотора
Авто
Двигатель скажет спасибо — забудьте про езду внатяг и прожарку мотора Аудио 
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Недвижимость
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению Аудио 
Популярное
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки

Выбрасываете кожуру от апельсинов и мандаринов? Зря! Оказывается, её можно использовать для ароматизации, уборки и даже защиты от насекомых. Разбираем 8 крутых способов!

Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Двигатель скажет спасибо — забудьте про езду внатяг и прожарку мотора
Стармер ищет шанс не отдать Трампу позиции на Украине. Но допускает ошибку Любовь Степушова Культ Афродиты или падение кометы? Загадка древнего поклонения в Пафосе Игорь Буккер Страны НАТО увеличат военные расходы — для чего и к чему это приведёт? Дмитрий Плотников
Вы тоже думали, что весь цикорий одинаковый? Тогда вам стоит узнать правду
Как зола помогает луку набрать силу? Секрет высокой урожайности
Одна сумка на все случаи жизни: пять правил удачного выбора аксессуара
Одна сумка на все случаи жизни: пять правил удачного выбора аксессуара
Последние материалы
Больше не ошибётесь! Три признака идеального авокадо, о которых знают не все
Этот макияж точно не стоит делать девушкам, иначе он вас состарит
В Финляндии Helsinki Hall переходит к новым владельцам: сделка завершена
Секреты выгодной покупки жилья в условиях дорогой ипотеки
Неожиданный штраф до 25 000 рублей: проверьте, сколько лет вашей газовой плите
Лучшие сорта крыжовника для дачи — урожай вас удивит
Бисквит за 5 минут без духовки: простое и вкусное решение
Не нравится становая? Вот 5 альтернатив, которые работают не хуже
Как очистить сушилку для посуды от ржавчины? 4 простых способа
Хотите, чтобы кошка и собака жили в мире? Разбираем откуда берётся вражда и как её предотвратить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.