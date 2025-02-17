Вулкан Килауэа на Гавайях выбросил лаву более чем на 100 метров из жерла

Извергается на 100 метров вверх. На Гавайях произошло извержение одного из самых активных вулканов в мире

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Во время извержения вулкан Килауэа на Гавайях выбросил лаву более чем на 100 метров из жерла. Лавовый фонтан является частью продолжающегося извержения, которое началось 23 декабря 2024 года. Об этом пишет Live Science.

Фото: Веб-сайт Гавайев Гавайи

Примерно через полчаса после начала извержения высокий фонтан лавы вырвался из северного жерла и продолжил стекать в кратер.

Несмотря на высоту, эти фонтаны лавы не самые высокие для Килауэа. В 1959 году лава поднялась на высоту 580 метров над своим жерлом.

Килауэа — это самый активный вулкан на Гавайях. Его извержения могут длиться месяцами и даже годами, создавая лавовые фонтаны и потоки.

Вулканы на Гавайях образовались из-за геологической активности Тихоокеанской плиты. Гавайи расположены над горячей точкой — зоной аномально высокой температурной активности мантии Земли. Магма из мантии поднимается через земную кору, образуя вулканы.

На Гавайях насчитывается пять больших вулканов. Одно из самых длительных и мощных извержений Килауэа происходило с 1955 по 1960 год. В результате извержения были разрушены несколько деревень и многие люди были эвакуированы.

Уточнения

Извержение вулкана — процесс выброса вулканом на земную поверхность из глубины планеты раскалённых обломков, пепла, излияние магмы, которая, изливаясь на поверхность, становится лавой.

