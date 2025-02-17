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Мифы и правда об афродизиаках: почему мы чувствуем симпатию по запаху

5:41
Наука

Почему некоторые люди вызывают у нас сильное влечение, в то время как на других мы даже не обращаем внимания? Ответ на этот вопрос может быть связан с миром запахов и химических сигналов. Эксперт из Пермского Политеха объяснила, как мы передаем друг другу информацию с помощью запахов и биологических веществ, почему у каждого человека уникальный аромат кожи, как женщины могут "считывать" мужчин, подходящих для создания семьи, и действительно ли кремы и духи с афродизиаками оказывают влияние.

Влюбленная пара танцует
Фото: commons.wikimedia.org by Fuentes/Fernandez, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Влюбленная пара танцует

Индивидуальный запах человека формируется под влиянием генов и веществ, вырабатываемых железами внешней секреции, такими как феромоны. Хотя термин "феромоны" в отношении людей остается спорным, эти химические соединения играют важную роль в коммуникации. Они помогают передавать сигналы, связанные с привлечением партнера, обозначением территории или предупреждением об опасности.

Екатерина Баньковская, кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры химических технологий Пермского Политеха отмечает, что химическая коммуникация играет ключевую роль в жизни млекопитающих, включая человека и включает широкий спектр воздействий: от регулирования поведения до передачи биологических сигналов.

Крайне важную роль в формировании запаха играют гены, известные как главный комплекс гистосовместимости (ГКГС). Эти гены отвечают за создание молекул, которые взаимодействуют с пептидами внутри клеток. Именно эти соединения, вероятно, и формируют уникальный аромат тела. Разные варианты генов создают уникальные комбинации запахов, что делает каждого человека особенным.

Помимо социальных и культурных факторов, на выбор партнера влияют и обонятельные сигналы. По словам Баньковской, запах, связанный с генами ГКГС, отражает разнообразие иммунной системы. В теории, это помогает выбирать партнера с "разным" генетическим профилем, что может способствовать укреплению иммунитета у потомства и снижению риска развития аутоиммунных заболеваний.

Интересно, что способность человека распознавать запахи больных или здоровых людей также изучается. Предварительные данные указывают на то, что большинство людей автоматически ассоциируют запах больного человека с чем-то неприятным.

Кроме того, женщины способны определять по запаху пота не только гормональное состояние мужчин, но и их характерные черты. Например, можно различить мужчин, стремящихся к карьерному успеху, и тех, кто ориентирован на семью. Об этом свидетельствуют исследования, опубликованные в научном журнале "Биологические науки" в 2015 году.

На сегодняшний день ученым известно о существовании нескольких феромонов, характерных для человека. Среди них — андростенол и андростенон, которые близки по химическому составу к тестостерону. Исследования показывают, что эти вещества могут влиять на восприятие женщинами мужской привлекательности, а также на их настроение.

Феромоны запускают сложные биохимические процессы в мозге, влияя на такие области, как гипоталамус, миндалевидное тело и кора головного мозга. Эти зоны отвечают за наши эмоции, мотивацию и способность принимать решения.

Гипоталамус, например, регулирует основные функции организма, такие как сон, аппетит и сексуальное поведение. Миндалевидное тело связано с обработкой эмоций, таких как страх или доверие. Кора головного мозга участвует в сложных когнитивных процессах, включая социальное взаимодействие.

На рынке существуют парфюмерные продукты, заявленные как содержащие феромоны. Производители утверждают, что такие средства повышают привлекательность и действуют как афродизиаки. Однако научных доказательств этому немного. Большинство исследований носят предварительный характер, а любое воздействие может быть объяснено скорее психологическим эффектом, чем реальным влиянием феромонов.

Как отмечают эксперты, некоторые вещества, например, эфирные масла, действительно оказывают воздействие на настроение и психоэмоциональное состояние, но их связь с феромонами остается под вопросом. Запахи и феромоны — это не только вопросы биологии, но и психологии. Например, в детстве мы формируем "карту запахов", связывая определенные ароматы с эмоциями и событиями. Позитивные или негативные впечатления в раннем возрасте могут существенно повлиять на восприятие запахов во взрослом возрасте.

Баньковская подметила, что эмоциональное состояние, уровень стресса и даже внушение могут изменить наше восприятие запахов. Наличие чистого воздуха и отсутствие посторонних запахов также играют важную роль, так как загрязнения могут маскировать феромональные сигналы.

Хотя многие аспекты работы феромонов остаются загадкой, их значение для человеческого взаимодействия очевидно. Запах — это нечто большее, чем просто физическое восприятие. Это не только часть нашей индивидуальности, но и способ взаимодействия с окружающим миром и даже инструмент выбора партнера.

Уточнения

Афродизиа́ки — вещества, стимулирующие или усиливающие половое влечение или половую активность, в противоположность анафродизиакам, которые препятствуют получению сексуального удовольствия или подавляют влечение.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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