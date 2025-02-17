Как печень восстанавливает себя: уникальные способности органа

Печень обладает удивительной способностью к регенерации.
Этот уникальный орган может восстанавливать до 70% своей массы и функций всего за несколько недель. Основная причина такой способности заключается в наличии четырех типов стволовых клеток, которые могут трансформироваться в клетки печени. Это позволяет ей эффективно справляться с нагрузками, которые на нее ложатся.
Однако есть нюанс: печень восстанавливается больше количественно, чем качественно. Это значит, что она увеличивает объем оставшихся клеток, а не делится. Поэтому, несмотря на её удивительные способности, ресурс печени всё же ограничен. Нужно бережно относиться к этому органу, чтобы не исчерпать его возможности, передает "Популярная наука".
Регенера́ция (лат. regeneratio – восстановление) — способность живых организмов со временем восстанавливать повреждённые ткани, а иногда и целые потерянные органы.
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