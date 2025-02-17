Думаете, хорошо знаете партнёра? Ответ на эти пять вопросов может вас удивить

1:54 Your browser does not support the audio element. Наука

Если вы можете ответить на пять вопросов о своем партнере, значит, ваши отношения на высоком уровне взаимопонимания и связи.

Фото: freepik.com by prostooleh на Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ пара

Если же не знаете ответов, то это отличный повод узнать его лучше, утверждает Марк Трэверс, доктор философии, психолог.

Какое незначительное событие произвело на них неизгладимое впечатление?

У всех есть моменты, которые остаются с нами на всю жизнь — например, случайная фраза учителя или комплимент от незнакомца. Эти события могут кардинально изменить наше восприятие себя, и их редко обсуждают в повседневных разговорах. Если вы знаете о таком событии в жизни партнера, значит, у вас были содержательные беседы.

Как они отвлекаются, когда чувствуют себя подавленными?

У каждого есть свои способы справляться со стрессом — кто-то мечтает о жизни на удаленном острове, а кто-то просматривает объявления о продаже недвижимости.

Какой социальной ситуации они боятся, но никогда не признаются в этом?

У всех есть социальные сценарии, которые вызывают дискомфорт. Возможно, партнер боится говорить на вечеринках или делать заказы в ресторане. Понимание его страхов поможет поддержать его в трудных ситуациях.

Какую привычку они переняли от родителей и хотели бы от нее избавиться?

Мы наследуем привычки, как хорошие, так и плохие, от наших родителей. Зная, с какой привычкой борется партнер, вы понимаете, какую семейную динамику он пережил, и это углубляет ваше взаимопонимание.

В какой момент они по-настоящему гордились собой, но никогда не хвастались этим?

У каждого есть достижения, которыми он гордится, но не спешит делиться.

Знание "интересных моментов" могут помочь вам стать ближе, передает CNBC.

Уточнения

Разделить на Стресс и Психоэмоциональный стресс

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров.

