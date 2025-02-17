Египетские и рядом не стояли: в Индонезии нашли пирамиду возрастом 25 000 лет

Мегалитический памятник Гунунг Паданг находится в Западной Яве (Индонезия). На протяжении веков местные общины поклонялись этому объекту, но внешний мир воспринимал его как естественный холм.
Недавние исследования предполагают, что это может быть старейшая искусственная пирамида на планете, построенная 25 000 лет назад.
Геолог Дэнни Хилман Натавиджай из Индонезийского института наук возглавил исследования, которые проводились с использованием георадара и сейсмической томографии для анализа структуры памятника.
Выяснилось, что Гунунг Паданг состоит из нескольких строительных слоев, возведенных в разные исторические эпохи. Лавовый холм, на котором стоит пирамида, был изменен людьми примерно 25-14 тысяч лет назад, а позже сюда добавили столбчатые камни и другие архитектурные элементы, сообщает planet-today.
Я́ва (индон. Jawa, яв. ꦗꦮ Jawa, сунд. ᮏᮝ Jawa) — остров в группе Больших Зондских островов Малайского архипелага. Входит в состав Индонезии (столица этой страны, Джакарта, расположена на этом острове).
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