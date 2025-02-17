Египетские и рядом не стояли: в Индонезии нашли пирамиду возрастом 25 000 лет

0:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Мегалитический памятник Гунунг Паданг находится в Западной Яве (Индонезия). На протяжении веков местные общины поклонялись этому объекту, но внешний мир воспринимал его как естественный холм.

Фото: commons.wikimedia.org by I will not give up, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пирамида

Недавние исследования предполагают, что это может быть старейшая искусственная пирамида на планете, построенная 25 000 лет назад.

Геолог Дэнни Хилман Натавиджай из Индонезийского института наук возглавил исследования, которые проводились с использованием георадара и сейсмической томографии для анализа структуры памятника.

Выяснилось, что Гунунг Паданг состоит из нескольких строительных слоев, возведенных в разные исторические эпохи. Лавовый холм, на котором стоит пирамида, был изменен людьми примерно 25-14 тысяч лет назад, а позже сюда добавили столбчатые камни и другие архитектурные элементы, сообщает planet-today.

Уточнения

Я́ва (индон. Jawa, яв. ꦗꦮ Jawa, сунд. ᮏᮝ Jawa) — остров в группе Больших Зондских островов Малайского архипелага. Входит в состав Индонезии (столица этой страны, Джакарта, расположена на этом острове).

