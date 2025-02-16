Самый красивый риф Земли почти стал кладбищем: потепление лишает его красок

1:42 Your browser does not support the audio element. Наука

Большой Барьерный риф в Австралии — крупнейший коралловый риф в мире, где обитает более 1500 видов рыб и 411 видов кораллов. Он ежегодно приносит миллиарды долларов в экономику страны благодаря туризму.

Фото: commons.wikimedia.org by Lê Nguyễn Nhật Long, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Большой Барьерный Риф

Однако рекордные температуры воды в океане нанесли серьезный ущерб этому природному чуду: обесцвечивание кораллов достигло "катастрофического" уровня, как показало новое исследование.

По данным австралийских ученых, более 50% кораллов, за которыми они наблюдали у южного острова рифа, погибли в прошлом году в результате самого сильного обесцвечивания, когда-либо зафиксированного в этом районе. 2024 год стал самым жарким летом за всю историю наблюдений, и резкий рост температуры воды привел к седьмому массовому обесцвечиванию рифа. Массовое обесцвечивание ранее наблюдалось в 1998, 2002, 2016, 2017, 2020 и 2022 годах.

Исследователи из Сиднейского университета в течение пяти месяцев наблюдали за 462 коралловыми колониями на рифе "Остров одного дерева". К маю 370 из этих колоний обесцветились, и к июлю 52% из них погибли. У некоторых видов уровень смертности достигал 95%, и исследователи фиксировали начало "гибели колонии", когда мертвый скелет отделяется от рифа. Вдобавок один из видов кораллов, гониопора, был поражен болезнью черных полос, пишет CNN.

Уточнения

Кора́лл — материал скелета колонии коралловых полипов. Большие скопления кораллов формируют коралловые рифы и коралловые острова.

