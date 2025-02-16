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Исследование глубин: чешские учёные нашли уникальное термальное озеро на дне пещеры

1:10
Наука

Группа чешских исследователей сделала невероятное открытие: они обнаружили крупнейшее в мире подземное термальное озеро в районе Вромонер на юге Албании.

пещера
Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Averchenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
пещера

Это озеро скрыто на дне широкой 100-метровой пещеры. После многолетних исследований ученые подтвердили масштаб этого уникального природного явления. Они заметили плотный шлейф пара, поднимающийся из известнякового образования, и, следуя за ним, добрались до пещеры глубиной более 100 метров, которую назвали Атмос. С помощью мобильного лазерного сканера им удалось заглянуть внутрь подземной камеры и обнаружить огромное озеро с мощным термальным притоком.

Это озеро получило название Нейрон в честь фонда, который профинансировал экспедицию. Размеры водоема впечатляют: длина — 138,3 метра, ширина — 42 метра, периметр — 345 метров, а объем составляет 8 335 кубических метров минерализованной термальной воды, сообщает Zakon.kz.

Уточнения

Пеще́ра — полость естественного происхождения, находящаяся в верхней части земной коры, связанная с поверхностью одним (или несколькими) входными отверстиями.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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