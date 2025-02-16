Отдельные участки побережья Каспийского моря окрасились в красный цвет

Департамент экологии Мангистауской области (Казахстан) объяснил, почему вода на отдельных участках побережья Каспийского моря приобрела красный оттенок.
Специалисты собрали пробы "красной воды" и провели лабораторные исследования. По словам руководителя департамента экологии Кайсара Надирбека, причиной окраски воды стали водоросли, сообщает Ulysmedia.kz.
Эти водоросли придают воде темно-коричневый красный цвет. Влияние снега также усилило это явление. Водоросли активно растут на мелководье, особенно у побережья, и именно в местах их скопления вода выглядит красной.
Тем не менее, специалисты продолжают следить за состоянием воды, даже зная о природном происхождении этого явления. Анализы показали нормальные результаты.
Ранее жители Актау (Казахстан) заметили этот необычный цвет воды, что вызвало бурные обсуждения в соцсетях
Каспи́йское мо́ре (Ка́спий, от лат. Caspium mare или др.-греч. Κασπία θάλασσα, Kaspía thálassa) — крупнейший на Земле замкнутый водоём, который может классифицироваться как самое большое бессточное озеро либо как море — из-за своих размеров, происхождения, глубины, солёности, а также из-за того, что его ложе образовано земной корой океанического типа.
Глубоководный телескоп, установленный в море у берегов Сицилии, зарегистрировал необычное нейтрино — "частицу духов Вселенной", природа которой остается нераскрытой.