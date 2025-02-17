Понаехали: в Солнечной системе обнаружены миллионы пришельцев из других звёздных систем

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Представьте себе: более миллиона межзвёздных объектов, каждый крупнее Статуи Свободы, скрываются на окраинах нашей Солнечной системы. Недавние симуляции показывают, что эти массивные космические странники, вероятно, прибыли из ближайшей к нам звёздной системы — Альфа Центавра.

Фото: commons.wikimedia.org by CajunAstro, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Андромеда

Межзвёздные гости в нашем космическом дворе

До сих пор учёные подтвердили существование лишь двух межзвёздных объектов, посетивших нашу Солнечную систему: удлинённого 'Оумуамуа, замеченного в 2017 году, и кометы Борисова, обнаруженной в 2019 году. Оба они пролетели мимо на высокой скорости, что указывало на их внегалактическое происхождение.

Однако новые исследования предполагают, что таких гостей гораздо больше, и многие из них могли быть захвачены гравитацией Солнца, обосновавшись в облаке Оорта — далёкой области, заполненной кометами и астероидами на краю нашей системы.

Симуляции показывают: мы не одни

В феврале 2025 года группа исследователей опубликовала работу, в которой с помощью симуляций оценили количество материала, выброшенного из системы Альфа Центавра за последние 100 миллионов лет. Результаты впечатляют: около миллиона объектов размером более 100 метров теперь могут находиться в пределах нашей Солнечной системы.

Большинство из них, вероятно, обитает в облаке Оорта, что делает их практически невидимыми для наших телескопов. Тем не менее, эти находки поднимают важные вопросы о происхождении и эволюции таких объектов.

Маленькие частицы — частые гости Земли

Помимо крупных тел, симуляции показывают, что мелкие частицы межзвёздной пыли регулярно проникают в нашу атмосферу. Некоторые из них даже достигают поверхности Земли, предоставляя учёным уникальную возможность изучать материал из других звёздных систем.

Будущие исследования и открытия

С запуском новых обсерваторий, таких как телескоп в обсерватории имени Веры Рубин, учёные надеются обнаружить и изучить больше таких межзвёздных объектов. Это позволит глубже понять процессы формирования планетных систем и историю нашей собственной Солнечной системы.

Уточнения

Со́лнечная систе́ма — планетная система, включающая в себя центральную звезду Солнце и все естественные космические объекты на гелиоцентрических орбитах.

