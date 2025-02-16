Как будет выглядеть человечество через 1000 лет? Генетик удивил своими предположениями

1:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Профессор, эволюционный генетик из Лондонского университета Марк Томас рассказал, как, по его мнению, через тысячу лет будут выглядеть люди.

Фото: commons.wikimedia.org by Искандер Мамашаев, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Земля

Изменения во внешности и физиологии человека могут оказаться неожиданными, считает он.

По словам профессора, средний рост человека может уменьшиться. Эта теория основана на исследованиях Оксфордского университета, показавших связь между питанием и средним ростом населения. Люди невысокого роста могут иметь преимущество в репродуктивной сфере, что через много лет может привести к уменьшению среднего роста будущих поколений.

Генетик также рассказал, что благодаря современным технологиям и развитию ИИ, как он думает, человеческий мозг может стать менее развитым. Этот вывод основан на исследованиях таких домашних животных, таких как овцы, коровы и собаки, чей мозг уменьшился после одомашнивания. Так, если человек перестанет выполнять множество задач из-за помощи технологий, то необходимость в высоком уровне интеллекта может снизиться, сообщает "Чемпионат".

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

