Египтяне опоздали на 25 000 лет: древнейшую пирамиду нашли в Индонезии

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История древних цивилизаций продолжает удивлять. Современные методы исследования позволяют находить сенсационные открытия, и одно из них связано с сооружением, которое может изменить представление о древнем строительстве. Речь идёт о Гунунг Паданг — объекте в Индонезии, который, возможно, является старейшей пирамидой на Земле, возрастом около 25 000 лет. Это на десятки тысяч лет старше знаменитых египетских пирамид!

Фото: commons.wikimedia.org by I will not give up, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пирамида

Пирамида, спрятанная под холмом

Гунунг Паданг расположен в Западной Яве и на протяжении веков считался священным местом для местных жителей. Однако долгое время учёные воспринимали его как обычный холм. Лишь недавние исследования с использованием георадара и сейсмической томографии показали: под природным рельефом скрывается искусственная постройка, состоящая из нескольких архитектурных слоёв.

Что скрывает Гунунг Паданг

Руководил исследованиями геолог Дэнни Хилман Натавиджай из Индонезийского института наук. Ученые выяснили, что основание сооружения — лавовый холм, который был изменён людьми ещё 25 000 лет назад. Позднее, в промежутке 14 000-25 000 лет назад, были добавлены колонны из камня и другие элементы.

Этот факт переворачивает традиционные представления об истории развития цивилизаций. До сих пор считалось, что сложные строительные технологии появились лишь после того, как человечество освоило сельское хозяйство. Но Гунунг Паданг указывает на существование продвинутой культуры задолго до этого времени.

Тайные камеры внутри пирамиды

Ситуацию ещё больше усложняет присутствие в недрах Гунунг Паданг скрытых камер. Что там находится? Ответа пока нет. Для полной картины требуются масштабные раскопки и поиски артефактов, которые могли бы раскрыть секрет этого удивительного сооружения.

Учёные пока не спешат делать окончательные выводы. Но одно уже ясно: Гунунг Паданг может стать ключом к пересмотру всей истории древнего мира.

Уточнения

Еги́петские пирами́ды — древние каменные сооружения пирамидальной формы, расположенные в Египте.

