Океан жизни — нечто скрывает следы жизни на другой планете

3:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Спутник Сатурна Энцелад представляет собой уникальный объект для изучения возможных признаков жизни. Под его ледяной корой скрывается глобальный океан, а на южном полюсе регулярно происходят выбросы водяного пара в космос.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Земля

Эти явления позволяют ученым брать пробы прямо из шлейфов, что значительно облегчает анализ содержимого океана. Однако исследователи считают, что процесс поиска доказательств существования жизни может быть гораздо сложнее, чем предполагалось ранее.

Основная проблема заключается в строении самого океана. По мнению ученых, он имеет слоистую структуру, где различные слои воды различаются по плотности. Такая стратификация затрудняет перемешивание веществ внутри океана. В результате, даже если следы жизни действительно существуют, они могут не достичь поверхности в неизменном виде. На пути к верхним слоям они могут подвергаться разрушению или трансформации, что делает их обнаружение крайне трудным.

Условия в океане Энцелада уже давно вызывают интерес ученых. Ранее миссия "Кассини" выявила множество факторов, которые указывают на возможность существования жизни.

Это включает высокие температуры, наличие солей, органических соединений, аммиака, метана и фосфора, а также признаки гидротермальных источников на дне океана. Все эти элементы создают условия, необходимые для возникновения микроорганизмов. Однако, как показывает новое исследование, простое взятие проб из шлейфов может оказаться недостаточным для окончательного вывода.

В ходе анализа было установлено, что океан Энцелада ведет себя аналогично маслу и воде в банке: слои не смешиваются между собой. Такая особенность может задерживать частицы и химические маркеры жизни на глубине от сотен до сотен тысяч лет. Ранее считалось, что такие вещества способны достигать поверхности за несколько месяцев, но теперь эта гипотеза требует пересмотра.

По словам Флинна Эймса, руководителя исследования из Университета Рединга, поиск жизни на Энцеладе напоминает попытку обнаружить микробы в глубинах земных океанов, используя только поверхностные пробы воды. При этом необходимо учитывать, что поведение океана на спутнике остается частично неизученным.

Подобные сложности могут возникнуть и при изучении других океанических спутников, таких как Европа, Ганимед и Титан. Например, у Европы ледяная кора значительно толще, что затрудняет доступ к ее океану. Кроме того, пока нет уверенности в наличии там шлейфов, аналогичных энцеладским. Даже если такие явления наблюдаются, вопрос о слоистости океана остается открытым.

Таким образом, новое исследование подчеркивает важность учета внутренней структуры океанов при планировании будущих миссий. Чтобы успешно найти следы жизни, нужно разработать более точные методы отбора проб, учитывающие специфику каждого конкретного случая.

Уточнения

Сату́рн — шестая планета по удалённости от Солнца и вторая по размерам планета в Солнечной системе после Юпитера.

