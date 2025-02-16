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Впервые за 15 лет — эта болезнь сразила США

Наука

В Соединенных Штатах разразился самый тяжелый сезон гриппа за последнее десятилетие. По предварительным данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), число заболевших уже превысило 24 миллиона человек.

Таблетка от боли
Фото: https://www.freepik.com
Таблетка от боли

Медицинские учреждения США сообщают о не менее чем 310 тысячах госпитализаций, связанных с гриппом. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 13 тысяч человек, в том числе 57 детей. Важно отметить, что эти цифры не являются окончательными и могут возрасти по мере развития эпидемии.

Доктор Роберт Хопкинс-младший, медицинский директор некоммерческой организации National Foundation for Infectious Diseases (NFID), сообщил, что грипп стремительно распространяется по территории США. Уровень госпитализации, по его словам, достиг самого высокого показателя с 2010 года.

Согласно данным CDC, за неделю, завершившуюся 1 февраля 2025 года, 7,8% обращений к врачам были связаны с респираторными заболеваниями, в том числе с гриппом. Такой высокий показатель не фиксировался с сезона 2009-2010 годов. Ближайший по масштабам вспышки сезон гриппа 2017-2018 годов демонстрировал 7,5% обращений за медицинской помощью в первую неделю февраля.

Симптомы сезонного гриппа, как правило, проявляются внезапно и длятся около двух недель. Однако инфекция может привести к серьезным осложнениям, вплоть до летального исхода.

В частности, грипп может стать причиной развития пневмонии, воспаления сердечной мышцы, отказа органов или сепсиса. В группу риска входят пожилые люди, беременные женщины, дети младшего возраста и лица с хроническими заболеваниями, такими как астма, болезни легких или почек.

В текущем году число случаев респираторных заболеваний, включая грипп, неуклонно растет по всей стране и уже десятую неделю подряд превышает базовый уровень. За неделю, закончившуюся 1 февраля, 31,6% тестов на респираторные заболевания, проведенных клиническими лабораториями, дали положительный результат на грипп. Неделей ранее этот показатель составлял 28,5%, а в начале января — около 20%. До середины декабря доля положительных тестов не превышала 10%.

В период с 25 января по 1 февраля от гриппа умерли десять детей, в результате чего общее число детских смертей в текущем сезоне достигло 57.

В 32 из 50 штатов США зафиксирован "очень высокий" уровень респираторных заболеваний, включая грипп. Наиболее неблагоприятная ситуация наблюдается в Массачусетсе, Мичигане, Небраске, Нью-Гэмпшире, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Огайо, Южной Каролине, Теннесси и Техасе.

Представитель CDC Пол Принс в электронном письме сообщил, что, хотя предсказать активность и сезонность гриппа сложно, в это время года ожидается его повышенная активность. Тяжесть сезона, по его словам, зависит от множества факторов, включая время его начала, уровень иммунитета населения после предыдущих сезонов и вакцинации, охват вакцинацией в текущем году, эффективность вакцины и характеристики циркулирующих вирусов.

Доктор Хопкинс объяснил, что тяжесть гриппа варьируется год от года из-за изменения циркулирующих штаммов в процессе "антигенного дрейфа". Некоторые штаммы меняются сильнее, и если у населения выработался низкий иммунитет к ним, они вызывают более тяжелые формы заболевания.

Вирусы гриппа человека делятся на два основных типа — "A" и "B", которые, в свою очередь, подразделяются на подтипы и варианты. Варианты гриппа "A" склонны к более rapid изменениям по сравнению с гриппом "B" и вызывают более тяжелые заболевания.

По данным CDC, из более чем 4300 образцов гриппа, протестированных лабораториями общественного здравоохранения за неделю, закончившуюся 1 февраля, только 113 относились к гриппу B, остальные — к гриппу A.

Хопкинс отметил, что в настоящее время преобладают вирусы гриппа A H1N1 и A H3N2, в то время как вирусы гриппа B встречаются реже. По его мнению, характеристики этих штаммов в сочетании с низким уровнем вакцинации, вероятно, и обусловили тяжесть текущего сезона. Другие потенциальные факторы, такие как влияние социального дистанцирования во время пандемии COVID-19 на иммунитет к гриппу, по его оценкам, не играют значимой роли.

Принс добавил, что повышенная активность гриппа, вероятно, сохранится в течение нескольких недель, а то и месяцев. Сезон гриппа обычно длится с октября по май, достигая пика в феврале.

По словам Prinса, еще не поздно получить пользу от вакцинации в этом сезоне. Хопкинс подчеркнул, что пока вирусы гриппа циркулируют в регионе, необходимо сделать прививку. Он настоятельно рекомендовал всем, кто еще не прошел ежегодную вакцинацию, сделать это как можно скорее.

CDC рекомендует ежегодно проходить вакцинацию от гриппа всем лицам старше 6 месяцев.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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