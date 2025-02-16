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Секрет Востока — озеро, скрытое во льдах, стало прибежищем для организмов

3:21
Наука

В глубинах Антарктиды, под несколькими километрами льда, скрывается одно из крупнейших пресноводных озер нашей планеты — Восток. По своим размерам и объему оно уступает лишь озеру Онтарио в Северной Америке. Однако, в отличие от Онтарио, Восток находится под многокилометровым ледяным панцирем.

Арктика
Фото: commons.wikimedia.org by Gérald Tapp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Арктика

Это гигантское озеро, некогда бывшее поверхностным, оказалось погребенным под толщей льда около 15-20 миллионов лет назад, а по некоторым оценкам, и того больше. Длительная изоляция от света и атмосферы привела к формированию уникальной экосистемы, состоящей из экстремофилов — организмов, адаптировавшихся к жизни в самых суровых условиях.

Озеро Восток простирается на 240 километров в длину и достигает 50 километров в ширину. Оно является самым большим из более чем 400 подледных озер Антарктиды, образовавшихся благодаря геотермальному теплу, которое растапливает ледниковый покров изнутри.

Расположенное неподалеку от российской исследовательской станции "Восток", примерно в 1300 километрах от Южного полюса, озеро было неизвестно науке до 1960-х годов. Лишь тогда российский географ, пролетая над Антарктидой, заметил с воздуха необычно ровную поверхность льда, под которой и скрывалось озеро. Спустя три десятилетия, в 1993 году, существование Востока было подтверждено с помощью спутниковой радиолокации. А в 2012 году, после многолетних усилий, ученым удалось пробурить скважину до поверхности озера сквозь ледяной панцирь.

Глубина Востока в южной части достигает одного километра, в то время как в северной и юго-западной частях оно заметно мельче. Исследования дна озера показали, что глубоководные и мелководные участки разделены горным хребтом, который, предположительно, может быть покрыт гидротермальными источниками, аналогичными тем, что встречаются в Тихом океане.

Единственным источником воды в озере является ледяной покров, под которым оно находится. Температура воды в Востоке составляет около минус 3 градусов по Цельсию, однако, благодаря колоссальному давлению ледяной толщи, вода остается в жидком состоянии.

В водах озера обитает множество видов микробов, в том числе морские организмы, что позволяет предположить, что когда-то Восток мог быть связан с океаном. В пробах так называемого припайного льда, который находится на поверхности озера, была обнаружена ДНК более 3500 организмов, включая грибы и бактерии, обычно встречающиеся в пищеварительной системе рыб.

В условиях отсутствия света, необходимого для фотосинтеза, эти организмы приспособились питаться минералами, растворенными в воде, и химическими соединениями, образующимися в горных породах. Учеными высказано предположение, что дальнейшее изучение этих уникальных существ может пролить свет на возможность существования жизни на других планетах и спутниках, в частности, на ледяном спутнике Юпитера Европе.

Уточнения

Восто́к — крупнейшее подлёдное озеро в Антарктиде.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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