Надежда на спасение — найден гриб, способный спасти экологию

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Гавайские острова славятся своей неповторимой красотой: бирюзовая гладь океана, буйная зелень джунглей и девственные пляжи создают атмосферу райского уголка. Здесь, среди уникальных представителей фауны, таких как морские черепахи и дельфины, все чаще встречается неестественный элемент — пластик.

Фото: Wikipedia by Mathyas Kurmann, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Море

Новое исследование, проведенное учеными из Университета Гавайев в Маноа, свидетельствует о том, что пластик становится главной причиной загрязнения океана, угрожая морским видам и их естественной среде обитания.

Однако та же исследовательская группа обнаружила в прибрежной зоне Гавайев гриб, который, по предварительным данным, может способствовать разложению пластика. Примечательно, что этот гриб, как оказалось, можно "натренировать" для более эффективного выполнения этой задачи. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Mycologia.

Ведущий автор исследования, студентка-бакалавр по морской биологии Роня Штайнбах, сообщила, что пластик, попадающий в окружающую среду, отличается исключительной долговечностью и практически не поддается разложению с помощью существующих технологий.

Неизведанный потенциал морских грибов

Морские грибы — это малоизученная область науки. По оценкам исследователей, на данный момент описано менее одного процента видов, обитающих в океане. Роня Штайнбах подчеркнула, что морские грибы представляют собой перспективную, но практически неисследованную группу организмов, которые могут помочь в поиске новых методов переработки и удаления пластика из природы.

В рамках исследования ученые изучали грибы, собранные в кораллах, морских водорослях, песке и губках в прибрежной зоне Гавайев. Исследовательская группа выразила надежду, что эти грибы могут способствовать разложению пластика в морской среде.

Профессор Энтони Аменд, соавтор исследования из Тихоокеанского исследовательского центра биотехнологий, объяснил, что грибы обладают уникальной способностью перерабатывать вещества, недоступные для других организмов, например, древесину или хитин. Именно поэтому ученые решили проверить, способны ли грибы из их коллекции перерабатывать пластик.

Удивительные результаты

Для эксперимента были отобраны наиболее быстро растущие грибы, которые поместили в контейнеры с полиуретаном — распространенным видом пластика. Ученые наблюдали за тем, будут ли грибы поглощать пластик и с какой скоростью. Кроме того, исследователи провели экспериментальную селекцию грибов, чтобы выяснить, смогут ли они адаптироваться к пластиковой среде и повысить эффективность его поглощения.

Результаты удивили ученых: более 60 процентов собранных грибов оказались способны перерабатывать пластик. Роня Штайнбах отметила, что особенно поразительной была скорость адаптации грибов. За три месяца некоторые из них увеличили скорость поглощения пластика на 15 процентов.

В настоящее время исследовательская группа изучает, могут ли эти морские грибы расщеплять и другие виды пластика, например, полиэтилен и полиэтилентерефталат. Также ученые пытаются понять, как именно происходит процесс разложения пластика на молекулярном уровне.

Роня Штайнбах выразила надежду на сотрудничество с инженерами, химиками и океанографами, чтобы использовать полученные результаты для разработки практических решений по очистке пляжей и океанов от пластикового загрязнения.

Пластиковая проблема

Широкое распространение пластика привело к значительным изменениям в поведении потребителей. Этот материал стал универсальным и используется в производстве самых разнообразных изделий — от контейнеров для еды до предметов одежды. Пластик также стал значительно доступнее по цене, чем материалы, которые использовались ранее. Однако у него есть существенный недостаток — он очень медленно разлагается и может сохраняться в окружающей среде на протяжении тысяч лет.

В результате этого пластик в различных формах попадает в водные объекты, в том числе и в океаны. Он не разлагается, как другие материалы, а распадается на микроскопические частицы, называемые микропластиком, которые затем проникают в нашу пищу и питьевую воду.

Кроме того, как отмечают исследователи, под воздействием солнечных лучей или механических повреждений, например, от волн, пластик может выделять вредные химические вещества, такие как фталаты и бисфенол А. Попадая в организм морских обитателей, пластик может приводить к голоданию и гибели. Проблема пластикового загрязнения затрагивает не только Гавайи, но и все океаны планеты, а также живущие в них организмы и тех, кто от них зависит.