30-метровые цунами и разрушительные землетрясения — США ждет апокалипсис

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Согласно данным британского издания Daily Mail, США находятся под угрозой масштабного природного катаклизма. Специалисты предупреждают о возможности мощного землетрясения, которое может сопровождаться разрушительным цунами.

Фото: Pexels by Jaume, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Цунами

Исследователи провели детальное подводное картографирование, в результате которого обнаружили четыре отдельных сегмента вдоль линии разлома протяженностью 970 километров. Эта зона простирается от южной части Канады до северных районов Калифорнии. По оценкам сейсмологов, возможное землетрясение может превысить ранее прогнозируемую силу и достигнуть более девяти баллов по шкале Рихтера.

Специалисты отмечают, что движение тектонических плит создает колоссальное давление. Это может спровоцировать возникновение гигантской волны высотой до 30 метров, что приведет к масштабной катастрофе. Последствия могут быть катастрофическими: многочисленные человеческие жертвы и колоссальный экономический ущерб.

Наибольшему риску подвержено побережье от Северного Орегона до Вашингтона и Южной Британской Колумбии. Однако негативные последствия могут ощутить и жители отдаленных штатов из-за возможного загрязнения водных ресурсов и распространения опасных химических веществ.

Уточнения

Цуна́ми — сейсмические волны в поверхностных водах Земли, порождаемые земле- и моретрясениями (сливные землетрясения).

