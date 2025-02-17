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От легенды до науки: как ученые объясняют явления призраков Южной Каролины

1:58
Наука

В Южной Каролине загадочные "призрачные фонари" в Саммервилле озадачивали местных жителей на протяжении десятилетий. Эти светящиеся сферы, часто наблюдаемые вблизи старых железнодорожных путей, долгое время считались чем-то сверхъестественным.

Лес
Фото: unsplash.com by Phoebe Strafford, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лес

Местные легенды гласят, что это дух женщины, потерявшей мужа в железнодорожной катастрофе. Однако новая гипотеза геологов, может объяснить это явление с научной точки зрения.

Исследования показали, что эти странные огоньки могут быть связаны с землетрясениями.

Свечение при землетрясениях — это явление, при котором в районе повышенной сейсмической активности появляются светящиеся сферы и искры. Часто они появляются до, во время или сразу после землетрясения.

Согласно исследованию, вспышки могут быть вызваны воспламенением газов, таких как метан или радон, которые выходят на поверхность во время сейсмической активности. Для этого достаточно искры от камней или статического электричества.

Это объясняет, почему многие наблюдения происходили в районе старых железнодорожных путей, где можно найти металлолом и рельсы, способные вызвать искры при встряхивании.

Одним из доказательств этой гипотезы является землетрясение 1959 года в 4 километрах от места, где часто наблюдали "призраков". Это совпало с множеством свидетельств необычных явлений в этом районе.

По мнению экспертов, эти феномены, такие как трясущиеся автомобили и странные звуки, также могут быть объяснены землетрясениями.

Хотя гипотеза остается под вопросом, измерения выбросов газа и наблюдения за активными разломами могут помочь подтвердить её.

В любом случае, такие исследования могут раскрыть неизвестные аспекты геологии региона.

Уточнения

Ю́жная Кароли́на (англ. South Carolina, МФА: ) — штат на юго-востоке США, один из так называемых Южно-Атлантических штатов. Назван в честь английского короля Карла I.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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