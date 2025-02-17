Озеро Восток: тайна, скрытая под льдом Антарктиды

2:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Скрытое под многокилометровым слоем льда озеро Восток в Антарктиде является одним из крупнейших пресноводных озёр на Земле.

Фото: Flickr by Jason Auch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Горы Гамбурцева в Антарктиде

Его размеры сопоставимы с озером Онтарио, но здесь есть одна важная деталь: оно находится под ледяным покровом толщиной более 3 километров, что делает его уникальным объектом для ученых.

Природная загадка

Озеро Восток расположено в Восточной Антарктиде, недалеко от российской исследовательской станции "Восток". Хотя саму станцию начали эксплуатировать еще в 1957 году, о существовании озера стало известно только в 1960-х годах, когда его заметили с воздуха.

В 1993 году с помощью спутников обнаружили скрытое под льдом озеро, а в 2012 году ученые смогли пробурить скважину через лед, чтобы изучить его воды.

Площадь озера — около 240 км в длину и 50 км в ширину, а его максимальная глубина составляет 1 километр. Исследования показали, что подледниковые озера, как и Восток, часто скрыты от мира миллионы лет. Озеро, скорее всего, было покрыто льдом более 20 миллионов лет.

Уникальная экосистема

Жизнь в этом месте необычайна. Вода в озере находится при температуре около -3°C, но благодаря давлению ледяного слоя, она остаётся жидкой.

Организмы, которые обитают в этом водоёме, смогли адаптироваться к экстремальным условиям. Некоторые из них питались химическими веществами, поступающими из горных пород.

Когда ученые изучили замёрзший слой воды на поверхности озера, они обнаружили ДНК более 3500 различных организмов, включая бактерии и грибы. Эти существа напоминают микроорганизмы, встречающиеся в пищеварительных трактах рыб.

Возможности для будущих исследований

Исследования озера Восток дают уникальные данные о жизни в условиях, которые могут существовать на других планетах.

Например, подобные экстремофилы могут обитать на спутниках Юпитера, таких как Европа, где тоже существуют ледяные оболочки и, возможно, подледниковые океаны.

Уточнения

Восто́к — российская антарктическая научная станция. Это единственная российская внутриконтинентальная антарктическая станция. Станция основана 16 декабря 1957 года во время 2-й Советской Антарктической экспедиции.

