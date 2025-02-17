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Как далеко способен пробежать человек, не остановившись

2:50
Наука

Ультрамарафоны — это забеги на дистанцию более 42,2 километра, и некоторые бегуны идут на экстремальные расстояния. Один из таких рекордов был установлен Дином Карназесом, который пробежал 350 миль (563 км) за три с половиной дня.

Бег
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Бег

Но в 2023 году новый рекорд поставил Харви Льюис, пробежавший 108 кругов по 6,7 км каждый час, продолжив забег на протяжении 4,5 дней и преодолев 450 миль (724 км). Это невероятное достижение поставило вопрос: как далеко может пробежать человек, не поддавшись усталости?

Биологические ограничения и особенности

Прежде всего стоит рассмотреть, что значит "остановиться". На ультрамарафонских дистанциях участники часто делают короткие перерывы, чтобы поесть или сходить в туалет. Однако самое большое препятствие для бега — это физические потребности организма.

"Мочеиспускание станет сдерживающим фактором", — говорит Дженни Хоффман, ультрамарафонец и физик из Гарварда.

Но люди действительно хорошо приспособлены к длительным забегам. Мы обладаем сравнительно большими ягодичными мышцами, способностью аккумулировать эластичную энергию в сухожилиях и сильными связками, которые поддерживают стабилизацию во время бега.

Также мы уникальны в том, что можем эффективно регулировать температуру тела, потея, что помогает нам справляться с жарой.

Мышечная усталость и психологическая стойкость

Тем не менее, бег на такие дистанции — это не только физическая нагрузка, но и психологическая стойкость. Ультрамарафонцы вынуждены преодолевать боль и усталость, ведь важнейшим фактором для длительных забегов является способность "заставить себя продолжать".

"Самое важное ограничение выносливости — это умственные способности". — утверждает Дэниел Либерман, биолог-эволюционист.

Подготовка и тренировки

Как показывает опыт, для того чтобы побить рекорды, нужно много тренироваться. Хоффман, готовясь к забегу через Америку, тренировалась, пробегая до 200 миль в неделю, чтобы не только развить выносливость, но и укрепить кости, способные выдерживать множественные удары при беге.

Популярность ультрамарафонов растет: с 1996 по 2020 год количество участников увеличилось на 1676%. И с каждым годом бегуны будут бросать вызов новым рекордам, возможно, преодолевая границы, которые когда-то казались невозможными.

Уточнения

Выно́сливость  — способность организма к продолжительному выполнению какой-либо работы без заметного снижения работоспособности, а также его восстановлению. Уровень выносливости определяют временем, в течение которого человек может выполнять заданное физическое упражнение.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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