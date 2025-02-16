Планета обезьян — животные готовы делиться информацией с людьми ради общего блага

4:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Университета Джонса Хопкинса провели исследование, результаты которого впервые продемонстрировали, что обезьяны готовы делиться информацией, чтобы помочь другим достичь общей цели.

Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Lersch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Шимпанзе

В ходе эксперимента обезьяны бонобо охотно указывали людям на место, где было спрятано угощение, если видели, что человек не знает, где оно находится. Этот, казалось бы, простой опыт предоставил убедительные доказательства того, что обезьяны способны интуитивно понимать, что другой индивид чего-то не знает, — навык, который ранее считался уникальным для людей.

Крис Крупенье, доцент кафедры психологии и наук о мозге в Университете Джонса Хопкинса, изучающий мышление животных, объяснил, что способность замечать пробелы в знаниях друг друга лежит в основе сложного социального поведения, играя ключевую роль в сотрудничестве, общении и совместной работе. Он также добавил, что поскольку так называемая теория разума поддерживает многие способности, которые делают людей уникальными, такие как обучение и язык, многие считают, что у животных её нет. Но данная работа демонстрирует богатые умственные возможности, которые есть у людей и других человекообразных обезьян, и предполагает, что эти способности развились миллионы лет назад у общих предков.

В рамках исследования Крупенье и аспирант Люк Таунроу работали с тремя самцами бонобо, проживающими в некоммерческой организации Ape Initiative: 25-летним Ньотой, 43-летним Канзи и 13-летним Теко. Во время эксперимента один из бонобо сидел за столом лицом к лицу с Таунроу. Бонобо наблюдал, как второй человек прячет угощение — виноград или кукурузные хлопья — под одну из трех чашек. Иногда Таунроу видел, где прячут угощение, а иногда нет. Бонобо получал угощение только в том случае, если Таунроу мог его найти.

Независимо от того, видел Таунроу, где было спрятано угощение, или нет, он задавал вопрос: "Где виноград?" и ждал 10 секунд. Если он знал, где спрятано угощение, обезьяна обычно спокойно сидела и ждала награды. Однако если Таунроу не знал, где находится угощение, обезьяна быстро указывала на нужную чашку, иногда делая это весьма настойчиво.

Крупенье заметил, что их пальцы указывали прямо сквозь сетку, и было очевидно, что они пытаются сообщить им информацию. Он также добавил, что один из бонобо, Канзи, проявлял особую любовь к еде и неоднократно указывал на нужное место на разных этапах эксперимента, несколько раз постукивая, чтобы привлечь их внимание, и проявляя настойчивость в своих действиях.

Эта работа стала первой попыткой воспроизвести в контролируемых условиях результаты, полученные в дикой природе, которые свидетельствовали о том, что шимпанзе издают звуки, чтобы предупредить сородичей о потенциальных опасностях, таких как змея.

Крупенье объяснил, что они предположили, что если обезьяны действительно отслеживают незнание, то, когда их партнерам не хватает информации, они будут указывать на это чаще и быстрее, и именно это и произошло. Результаты также показывают, что обезьяны могут одновременно удерживать в уме два противоречащих друг другу представления о мире. Они точно знают, где находится еда, и в то же время осознают, что их партнер не обладает этой информацией.

Исследовательская группа выразила восторг по поводу подтверждения умственной развитости обезьян. Крупенье подчеркнул важность подтверждения того, что у приматов действительно есть эти богатые возможности, в которых некоторые люди им отказывали, особенно в свете существующих споров об их способностях.

В дальнейшем команда планирует более глубокое изучение мотивации обезьян и того, как они воспринимают сознание других особей. Таунроу отметил, что они показали, что обезьяны будут общаться с партнером, чтобы изменить его поведение, однако ключевой вопрос, требующий дальнейшего изучения, заключается в том, указывают ли обезьяны на то, чтобы изменить психическое состояние партнера или его убеждения.

Уточнения

Боно́бо или ка́рликовый шимпанзе́ — вид млекопитающих из семейства гоминид.

