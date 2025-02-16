Привет со дна — древняя находка проливает свет на прошлое Флориды

5:45 Your browser does not support the audio element. Наука

В районе Биг-Бенд, штат Флорида, энтузиасты-палеонтологи Роберт Синибальди и Джозеф Бранин сделали поразительную находку, которая проливает свет на малоизученный период в истории Земли.

Фото: unsplash.com by Pierre Bouillot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Море

Около полумиллиона лет назад, в эпоху плейстоцена, в карстовую воронку, ныне скрытую под водой, попали и погибли лошади, ленивцы и броненосцы. Время и отложения законсервировали эти останки, пока в 2022 году их случайно не обнаружили исследователи-любители.

Синибальди поделился, что они с Бранином, увлеченные поиском окаменелостей, долгие годы погружались в реке Стейнхэти, неподалеку от его дома. Он отметил, что условия для подводных поисков были сложными из-за высокой концентрации дубильных веществ в воде, которая значительно ухудшала видимость, образно сравнив это с погружением "в кофе".

В июне 2022 года, во время очередной экспедиции, удача, казалось, отвернулась от них. Однако, когда они уже собирались сменить место, Бранин заметил на дне лошадиные зубы. Дальнейшие поиски привели к обнаружению копыта и, наконец, черепа тапира.

Постепенно восторг сменился удивлением, поскольку находки продолжались, причем многие из них находились в превосходном состоянии. Синибальди подчеркнул, что дело было не только в количестве, но и в сохранности артефактов. Они осознавали значимость этого места, но не представляли, насколько оно окажется важным для науки.

Ученые предполагают, что во времена гибели животных река Стейнхэти протекала по иному руслу. С течением тысячелетий река обмелела и приблизилась к карстовой воронке, пока, наконец, не размыла древнее захоронение, обнажив окаменелости на дне.

Синибальди и Бранин обратились в Музей естественной истории Флориды, где палеонтологи определили, что останки относятся к так называемому среднему ирвингтонскому периоду, малоизученному интервалу плейстоцена.

Рейчел Нардуччи, специалист по палеонтологии позвоночных в Музее Флориды, отметила, что в летописи окаменелостей по всему миру, а не только во Флориде, отсутствует период, к которому относится это местонахождение, — средний ирвингтонский период наземных млекопитающих Северной Америки. До этого открытия во Флориде было известно лишь одно другое место с окаменелостями того времени.

Это уникальное местонахождение предоставляет ученым возможность изучить эволюционные процессы, происходившие в период, о котором до сих пор было мало известно. В частности, исследователи обратили внимание на изменение размеров и формы тела у некоторых видов в этот период.

Одним из примеров является род Holmesina, вымершие родственники современных броненосцев. Представители вида Holmesina floridanus, появившиеся во Флориде около двух миллионов лет назад, весили в среднем 68 килограммов. Со временем они стали крупнее и были классифицированы как новый вид, Holmesina septentrionalis, достигавший веса 215 килограммов.

Нардуччи пояснила, что это, по сути, одно и то же животное, но со временем оно стало намного крупнее, а кости изменились настолько, что исследователи выделили его в отдельный вид.

Окаменелости, найденные у реки Стейнхэти, позволяют проследить процесс этого видообразования. Например, кости лодыжки и стопы соответствуют размеру более крупного вида H. septentrionalis, но сохраняют признаки более древнего и мелкого вида H. floridanus.

Нардуччи добавила, что это дало больше информации о том, что анатомия отставала от увеличения размеров. То есть они стали крупнее до того, как изменилась форма их костей. Позднее у животных появились особенности скелета, которые помогали поддерживать более тяжёлый вес тела.

Более 75% из 552 окаменелостей, найденных на этом месте, принадлежат раннему виду лошадей, что указывает на то, что в то время эта территория представляла собой открытую местность, в отличие от современных лесов.

Ричард Халберт, ведущий автор исследования, обратил внимание на хорошую сохранность зубов лошадей, на которых даже сохранились следы износа от пищи. Это дает ценную возможность изучить рацион этих древних животных.

Также был найден загадочный череп тапира, сочетающий в себе ранее не встречавшиеся признаки. Однако Халберт предостерег от поспешного отнесения его к новому виду, подчеркнув необходимость дополнительных исследований.

Халберт отметил, что, как и многие другие крупные местонахождения окаменелостей во Флориде, это открытие было сделано не профессионалами, а энтузиастами-любителями. Он подчеркнул важность сотрудничества между коллекционерами окаменелостей и учеными для расширения знаний о естественной истории Флориды.

Бранин, в свою очередь, назвал Флориду благоприятным местом для своего хобби, отметив существующую систему разрешений, позволяющую собирать окаменелости на государственных землях.

Ученые планируют продолжить исследования этого уникального местонахождения, несмотря на трудности, связанные с подводными раскопками, и надеются на новые открытия, которые помогут пролить свет на тайны эволюции.

Уточнения

Флори́да — штат на юго-востоке США; столица — город Таллахасси.

