Гигантская воронка в Сибири угрожает природе: её расширение не остановить

2:13 Your browser does not support the audio element. Наука

Сибирская воронка, именуемая в народе "Вратами в преисподнюю", вызывает обоснованную тревогу у научного сообщества. Кратер Батагайка, расположенный вблизи одноименного российского города, за последние 33 года увеличился в объеме втрое, что свидетельствует о серьезных изменениях в состоянии вечной мерзлоты.

Фото: Earth Observatory images by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Батагайский кратер

Геологические изменения в регионе запечатлены на спутниковых снимках, предоставленных Геологической службой США. Сопоставление снимков 1991 и 2024 годов демонстрирует значительное расширение кратера, который по своим масштабам уже сопоставим с растущим организмом. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Geomorphology, ежегодно кратер увеличивается на миллион кубометров.

Расширение Батагайки — не просто геологический феномен, а тревожный сигнал о потеплении климата в арктических регионах. Вечная мерзлота, которая должна оставаться в замороженном состоянии, под воздействием повышения среднегодовых температур начинает оттаивать. Этот процесс приводит к обрушению берегов кратера и его дальнейшему разрастанию.

Однако, увеличение кратера — лишь видимая часть проблемы. Гораздо большую опасность представляет высвобождение парниковых газов, содержащихся в вечной мерзлоте. В ней находятся останки растений и животных, сохранявшиеся в замороженном состоянии на протяжении тысячелетий. При оттаивании эти органические вещества начинают разлагаться, выделяя в атмосферу углекислый газ и метан, которые ускоряют процесс глобального потепления.

Согласно оценкам, "Врата в преисподнюю" ежегодно выбрасывают в атмосферу около 5000 тонн углекислого газа. Это количество сопоставимо с углеродным следом почти 2000 американских домохозяйств за год. Учитывая, что вечная мерзлота занимает 15% территории Северного полушария, ее полное оттаивание может привести к катастрофическим последствиям для климата всей планеты.

Уточнения

Батагайский кратер, или Батагайка (прозвище в СМИ — Врата ада), — термокарстовая впадина в районе хребта Черского в Верхоянском районе Якутии (Россия). Является самым большим кратером вечной мерзлоты в мире.

