Новая угроза из космоса: эта чёрная дыра в 600 000 раз мощнее Солнца

2:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Астрофизики обнаружили признаки массивной черной дыры, масса которой превышает солнечную в 600 000 раз. Она находится в Магеллановых Облаках — группе карликовых галактик, которые постепенно приближаются к Млечному Пути.

Фото: livescience.com by Jiarong Gu), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чёрная дыра

Ученые предполагают, что эта скрытая черная дыра может однажды слиться с центральной черной дырой нашей галактики, известной как Стрелец А*.

Исследование, опубликованное в журнале The Astrophysical Journal, проводилось группой ученых из Гарвардского и Смитсоновского центра астрофизики. Они изучали необычные орбиты и движение сверхскоростных звезд, чтобы выявить следы этой загадочной черной дыры. Такие звезды движутся значительно быстрее обычных звезд, что указывает на их возможное взаимодействие с мощными гравитационными объектами.

Для анализа использовались данные телескопа Гайя, который составил карту объектов Млечного Пути. Исследователи измерили скорость и траекторию 21 сверхскоростной звезды, прослеживая их происхождение. Оказалось, что семь из них связаны с областью Стрельца А*, а девять других, вероятно, пришли из Магеллановых Облаков. Это позволило предположить, что они были выброшены под действием так называемого "механизма Хиллза".

Это явление возникает, когда черная дыра взаимодействует с двумя соседними звездами. Под влиянием ее гравитации одна из звезд получает огромное ускорение, достаточное для того, чтобы покинуть галактику. Именно этот механизм, по мнению ученых, объясняет необычную скорость звезд, наблюдаемых в исследовании.

Магеллановы Облака находятся на расстоянии около 160 000 световых лет от нас и продолжают медленно приближаться к Млечному Пути. По расчетам, их столкновение произойдет примерно через 2 миллиарда лет. Если существование этой черной дыры будет подтверждено, она может слиться со Стрельцом А*, создав еще более массивный объект. Хотя это событие произойдет слишком далеко в будущем, чтобы его можно было наблюдать сейчас, оно представляет большой интерес для науки.

Уточнения

Чёрная дыра́ — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не может даже свет.

