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Парк Юрского периода всё ближе: древние кости раскрыли ДНК динозавров
2:32
Наука

Учёные столкнулись с удивительным открытием: в окаменелых костях динозавров возрастом 66 миллионов лет были найдены следы органических веществ. Раньше палеонтологи считали, что мягкие ткани и биомолекулы не могут сохраняться так долго. Однако исследования показали обратное.

Тираннозавр
Фото: commons.wikimedia.org by Elekes Andor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тираннозавр

В частности, в бедренной кости тираннозавра рекса из Монтаны обнаружили структуры, напоминающие остатки белка, возможно, коллагена. Это вызвало настоящий фурор в научном сообществе. Тем не менее, многие учёные скептически относились к находке, предполагая, что образцы могли быть загрязнены микроорганизмами или другими внешними факторами.

Новые технологии и методы анализа позволили углубить исследование. В итоге в окаменелой кости удалось найти серу, что указывало на возможное присутствие исходного белка. Хотя сомнения оставались, особенно связанные с деятельностью бактерий во время процесса окаменения, перспектива обнаружения настоящих органических молекул продолжала вдохновлять специалистов. Такие находки могли бы помочь восстановить части генетического кода древних существ, хотя полное восстановление ДНК кажется маловероятным.

Исследование, проведённое Ливерпульским университетом, стало важным шагом в разрешении спора. Учёные применили современные методы масс-спектрометрии и нашли остатки коллагена в тазовой кости эдмонтозавра — одного из самых распространённых видов динозавров. Этот гигант достигал 12 метров в длину и весил до 7 тонн. Его отличительной чертой был утиный клюв, за что он получил прозвище "динозавр-утка".

Для анализа использовалась хорошо сохранившаяся кость крестца, найденная в Южной Дакоте. Она весила около 22 фунтов и содержала аминокислоту гидроксипролин, характерную для костного коллагена. Исследование опубликовано в журнале "Аналитическая химия". Возможность загрязнения была исключена, что подтвердило подлинность находки.

Это открытие не только завершило многолетние дебаты, но и открыло новые горизонты для исследований. Теперь учёные планируют пересмотреть старые образцы окаменелостей, чтобы выявить дополнительные следы коллагена и других соединений. Это может привести к новым неожиданным открытиям.

Уточнения

Диноза́вры (лат. Dinosauria) — группа архозавров из клады авеметатарзалий.

Палеонтоло́гия (от др.-греч. παλαιοντολογία) — наука о жизни, существовавшей до начала голоценовой эпохи или в её начале (примерно 11 700 лет назад), в прошлые геологические периоды.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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