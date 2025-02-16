Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как превратить обычный омлет в изысканное блюдо: рецепт сытного омлета по-денверски
Над Черным морем сбили БПЛА ВСУ
Кошка шипит и убегает от собаки: как решить проблему
Взяли автомобиль в кредит на 5 лет? Отлично, ровно столько он и проживет
Ем финики каждый день – вот что произошло с моим организмом
Сильная спина и красивый рельеф вам обеспечен, если не забывать об этом упражнении
Ошибки при выборе свадебных аксессуаров, которые могут испортить весь образ
Снижение пошлин: Россия уменьшает экспортные тарифы на сельхозкультуры
Назвавший себя вечным чужаком Моргенштерн* рассказал о своём нервном срыве

Антарктика вновь удивляет: в этот раз бактерией, которой не страшен лютый мороз

2:16
Наука

В суровых просторах Антарктики, где лед и холод царят безраздельно, совершено важное открытие. Исследователь из университета Масарика, Кэтрин Снопкова, обнаружила новый вид бактерий, способный выживать в самых неблагоприятных условиях.

Арктика
Фото: Freepik
Арктика

Снопкова, работавшая с образцами, привезенными с острова Джеймс Росс еще в 2015 году, провела в лаборатории годы кропотливых исследований. В результате упорного труда удалось выделить микроорганизм, обладающий уникальным генетическим кодом, который позволяет ему выживать даже в экстремально холодных условиях. Данный вид был отнесен к роду Pseudomonas, представители которого широко распространены в природе, хотя некоторые из них способны вызывать заболевания. Ученые назвали новый вид Pseudomonas rossensis, отдав дань уважения острову, где он был найден.

Изначально рассматривался вариант назвать бактерию в честь Вацлава Войтеха, отважного первопроходца, ступившего на антарктическую землю в 1929 году.

Однако, по словам Снопковой, она отказалась от этой идеи, поскольку в современной бактериальной таксономии принято присваивать названия, отражающие географическое происхождение или специфические свойства микроорганизма. Несмотря на это, ученая призналась, что включила название вида в свой список научных целей, и ей удалось его осуществить.

Интерес к этому открытию обусловлен не только уникальной способностью бактерии выживать в экстремальных условиях. Ученые надеются, что дальнейшее изучение нового вида поможет лучше понять адаптационные механизмы микроорганизмов в полярных регионах.

Кроме того, исследования могут пролить свет на потенциальные медицинские применения. Ведь, как известно, некоторые представители рода Pseudomonas, например, вызывают опасные инфекции, в то время как другие могут помочь бороться с устойчивостью к антибиотикам. Открытие опирается на многолетние исследования, которые университет Масарика проводит в Антарктиде, отправив в этот год уже одиннадцатую экспедицию.

Уточнения

А́рктика — единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как же я удивилась, когда узнала, где нельзя хранить подсолнечное масло
Еда и рецепты
Как же я удивилась, когда узнала, где нельзя хранить подсолнечное масло Аудио 
Не запомнили сигналы регулировщика? Этот забавный стишок решит проблему раз и навсегда
Авто
Не запомнили сигналы регулировщика? Этот забавный стишок решит проблему раз и навсегда Аудио 
Как новые поставки титана из России меняют баланс сил на мировом рынке
Экономика и бизнес
Как новые поставки титана из России меняют баланс сил на мировом рынке Аудио 
Популярное
Этот рецепт заменил мне котлеты и жаркое! Потрясающе вкусно и просто

Хотите попробовать что-то новое? Эта необычная запеканка с печенью получается невероятно нежной и ароматной! Готовится просто, а результат — пальчики оближешь!

Этот рецепт заменил мне котлеты и жаркое! Потрясающе вкусно и просто
Как СССР создал технологию идеальных дорог, но сам же от неё отказался
Как СССР создал технологию идеальных дорог, но сам же от неё отказался
Как же я удивилась, когда узнала, где нельзя хранить подсолнечное масло
Гробница, спрятанная тысячелетиями, оказалась нетронутым кладом древнего мира
Удары из-за горизонта. Бомбардировщики Ту-22М недосягаемы для ПВО Украины Дмитрий Плотников Древний Египет сквозь аромат: как пахли боги и фараоны Игорь Буккер Информационное поле Казахстана работает на дискредитацию отношений с Россией Любовь Степушова
Ваша собака относится к долгожителям? Проверьте список пород
Шикарный десерт на скорую руку: штрудель с яблоками и орехами, вместо сложного теста — готовый лаваш
Плоский живот и стройные бедра за 14 дней — всего 4 упражнения
Плоский живот и стройные бедра за 14 дней — всего 4 упражнения
Последние материалы
Сильная спина и красивый рельеф вам обеспечен, если не забывать об этом упражнении
Ошибки при выборе свадебных аксессуаров, которые могут испортить весь образ
Снижение пошлин: Россия уменьшает экспортные тарифы на сельхозкультуры
Назвавший себя вечным чужаком Моргенштерн* рассказал о своём нервном срыве
Расчет БПЛА ВС РФ подбил два мостоукладчика ВСУ-что произошло в Курской области
Антарктика вновь удивляет: в этот раз бактерией, которой не страшен лютый мороз
Что положить в мусорное ведро? От неприятного запаха не останется и следа
Расчет дронов Анвара РФ нарушил логистику ВСУ рядом с Суджей- что из этого вышло
Его следует мыть раз в месяц, но никто этого не делает: самое грязное место на кухне
Бабушка знала, что добавлять в супы, чтобы здоровье не подводило
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.