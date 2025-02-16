Антарктика вновь удивляет: в этот раз бактерией, которой не страшен лютый мороз

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В суровых просторах Антарктики, где лед и холод царят безраздельно, совершено важное открытие. Исследователь из университета Масарика, Кэтрин Снопкова, обнаружила новый вид бактерий, способный выживать в самых неблагоприятных условиях.

Фото: Freepik Арктика

Снопкова, работавшая с образцами, привезенными с острова Джеймс Росс еще в 2015 году, провела в лаборатории годы кропотливых исследований. В результате упорного труда удалось выделить микроорганизм, обладающий уникальным генетическим кодом, который позволяет ему выживать даже в экстремально холодных условиях. Данный вид был отнесен к роду Pseudomonas, представители которого широко распространены в природе, хотя некоторые из них способны вызывать заболевания. Ученые назвали новый вид Pseudomonas rossensis, отдав дань уважения острову, где он был найден.

Изначально рассматривался вариант назвать бактерию в честь Вацлава Войтеха, отважного первопроходца, ступившего на антарктическую землю в 1929 году.

Однако, по словам Снопковой, она отказалась от этой идеи, поскольку в современной бактериальной таксономии принято присваивать названия, отражающие географическое происхождение или специфические свойства микроорганизма. Несмотря на это, ученая призналась, что включила название вида в свой список научных целей, и ей удалось его осуществить.

Интерес к этому открытию обусловлен не только уникальной способностью бактерии выживать в экстремальных условиях. Ученые надеются, что дальнейшее изучение нового вида поможет лучше понять адаптационные механизмы микроорганизмов в полярных регионах.

Кроме того, исследования могут пролить свет на потенциальные медицинские применения. Ведь, как известно, некоторые представители рода Pseudomonas, например, вызывают опасные инфекции, в то время как другие могут помочь бороться с устойчивостью к антибиотикам. Открытие опирается на многолетние исследования, которые университет Масарика проводит в Антарктиде, отправив в этот год уже одиннадцатую экспедицию.

Уточнения

А́рктика — единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов.

