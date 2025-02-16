Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море

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Глубоководный телескоп, установленный в море у берегов Сицилии, зарегистрировал необычное нейтрино — "частицу духов Вселенной", природа которой остается нераскрытой.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Дно океана

Погруженный в морскую пучину детектор нейтрино зафиксировал частицу, которая по своей энергетической характеристике превзошла предыдущие известные образцы примерно в тридцать раз. По мнению исследователей, эта частица возникла за пределами нашей галактики, Млечного Пути, однако ее точное место зарождения пока не удалось установить.

Нейтрино, загадочные элементарные частицы, являются продуктами жизнедеятельности звезд, подобных Солнцу, и постоянно окружают нас. Каждую секунду через наши тела пролетают триллионы таких частиц. За свою способность практически не взаимодействовать с веществом они получили прозвище "частицы-призраки", что существенно затрудняет их обнаружение.

Из-за своей почти нулевой массы и способности свободно перемещаться, нейтрино чрезвычайно сложно идентифицировать. Обнаружение таких частиц требует особого подхода, основанного на фиксации моментов их столкновения с другими элементарными частицами.

Так, два года назад произошло столкновение нейтрино с веществом, в результате которого образовалась частица под названием мюон. Она прошла через подводный детектор, вызвав вспышки синего света. Проанализировав эти данные, ученые смогли оценить энергию нейтрино. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature. Аарт Хейджбоер из Национального института субатомной физики Nikhef (Нидерланды), один из авторов исследования, отметил, что данная работа является частью усилий по изучению высокоэнергетических процессов во Вселенной.

Детектор, совершивший открытие, является компонентом строящейся глубоководной нейтринной обсерватории. Размещение детекторов нейтрино под водой, подо льдом или глубоко под землей обусловлено необходимостью защиты от фонового излучения, присутствующего на поверхности Земли. Раннее обнаружение нейтрино с такой высокой энергией может свидетельствовать о том, что их количество превышает первоначальные оценки ученых. Физик Денвер Уиттингтон из Сиракузского университета выразил оптимизм, заявив, что это указывает на верный путь исследований и намекает на возможность неожиданных открытий в ближайшем будущем.

Однако не все ученые разделяют оптимизм. Физик Мэри Бишаева из Брукхейвенской национальной лаборатории подчеркнула, что делать выводы об источниках этих нейтрино пока рано. Она отметила, что это лишь единичный случай, требующий дальнейшего наблюдения и анализа с использованием других телескопов.

Название "нейтрино" было предложено Энрико Ферми, автором первой теоретической модели, описывающей свойства этих частиц. Сам термин — своего рода каламбур. На итальянском языке слово "нейтрино" образовано по аналогии со словом "нейтрон", которое, в свою очередь, обозначает большую и нейтральную частицу. "Нейтрино", соответственно, переводится как "маленький и нейтральный".

Уточнения

Нейтри́но — общее название нейтральных фундаментальных частиц с полуцелым спином, участвующих только в слабом и гравитационном взаимодействиях и относящихся к классу лептонов.

