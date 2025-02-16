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Вундеркинд на миллиард — индийский школьник смог поставить 6 мировых рекордов за день

3:02
Наука

Юный математический гений из индийского штата Махараштра, 14-летний Аарян Шукла, продемонстрировал впечатляющие результаты, которые, по его словам, стали возможны благодаря регулярным занятиям йогой и медитации. Как сообщает Книга рекордов Гиннесса, за один день ему удалось установить шесть мировых рекордов в области математики.

Книга рекордов Гиннеса
Фото: wikimedia.org by Whowhooh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Книга рекордов Гиннеса

Эти достижения включают в себя:

  • Самое быстрое сложение 100 четырехзначных чисел: 30,9 секунды;
  • Самое быстрое сложение 200 четырехзначных чисел: 1 минута и 9,68 секунды;
  • Самое быстрое сложение 50 пятизначных чисел: 18,71 секунды;
  • Самое быстрое деление 20-значного числа на 10-значное (10 последовательных задач): 5 минут и 42 секунды;
  • Самое быстрое умножение двух пятизначных чисел (10 последовательных задач): 51,69 секунды;
  • Самое быстрое умножение двух восьмизначных чисел (10 последовательных задач): 2 минуты и 35,41 секунды.

Шукла справляется со сложными математическими задачами быстрее, чем человек, использующий калькулятор. Во время установления своего первого рекорда он молниеносно складывал в уме 100 четырехзначных чисел, которые отображались на экране, сопровождая вычисления быстрыми движениями рук. Через 30,9 секунд он озвучил свой ответ, который полностью совпал с результатом, выданным компьютером.

После ошеломляющего достижения Шукла поделился своими методами успеха. Он отметил, что медитация, практикуемая в рамках Сахаджа-йоги, помогает ему сохранять внутреннее спокойствие и максимальную концентрацию.

Помимо интенсивных ежедневных тренировок по математике, Аарян находит время для увлечений: он любит путешествовать, читать книги, играть в видеоигры и крикет.

Его мама вспоминает, что сын с самого раннего возраста проявлял выдающиеся способности к числам. Она рассказала, что уже в шестилетнем возрасте он начал тренировать ментальный счет, и успехи были поразительными. Именно поэтому семья решила углубиться в эту тему. Гордясь достижениями сына, она добавила, что уже в восемь лет Аарян участвовал в международных соревнованиях, где завоевал медали и трофеи, что стало большим успехом.

Сам же Шукла посвящает математике около пяти-шести часов в день. Несмотря на его феноменальные способности, семья не считает, что талант Ааряна является результатом генетической предрасположенности. Его отец подчеркнул, что они — обычная семья, а Аарян — уникальное явление, но они не являются семьей "ментальных калькуляторов".

Уточнения

"Ги́ннесс Мировы́е реко́рды" - ежегодный справочник, раскрывающий информацию о рекордных достижениях людей и животных, уникальных природных явлениях, выдающихся достижениях шоу-бизнеса, СМИ и культуры.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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