Астрономы открыли Кипу — одну из крупнейших структур на расстоянии 1,3 миллиарда световых лет

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Астрономы обнаружили одну из самых крупных структур в близкой Вселенной — Кипу

Фото: Веб-сайт НАСА скопление галактик

Она находится на расстоянии 1,3 миллиарда световых лет и имеет массу, эквивалентную 130 000 Млечных Путей. Это открытие помогает лучше понять распределение материи во Вселенной и возможные аномалии в её расширении.

Кипу — это не просто цепь галактик, а сложная структура с основным "ядром", вокруг которого располагаются многочисленные нитевидные скопления галактик. Ученые дали такое название в честь древней системы подсчета инков, состоящей из узлов в пространстве.

Эта структура является одной из пяти подобных образований, обнаруженных на расстоянии от 424 до 815 миллионов световых лет от Земли. Они содержат 45% всех галактических скоплений, 30% известных галактик и одну четверть всей материи в этом регионе, хотя занимают только 13% от его объёма.

Обнаружение таких сверхмассивных скоплений важно для понимания космической сети — гигантских структур Вселенной, где галактики организованы в узлы и нити с огромными пробелами между ними. В отличие от некоторых других мегаструктур, которые противоречат стандартной модели космологии, Кипу соответствует теоретическим прогнозам.

Ученые также исследовали, может ли такая массивная структура повлиять на изменения скорости расширения Вселенной, что может помочь разрешить проблемы с Hubble tension — несоответствием между различными методами расчета этого параметра. Однако на данный момент статистическая вероятность такого воздействия недостаточна, пишет kaldata.

Уточнения

Гала́ктика (др.-греч. γᾰλαξίας «Млечный Путь» от др.-греч. γάλα, γάλακτος «молоко») — гравитационно связанная система из звёзд, звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, тёмной материи, планет.

