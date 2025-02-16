Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Завтрак, который подстегнёт обмен веществ — никакого кулинарного колдовства
Honda CR-V 2025 — всё тот же вечный кроссовер, но что в нём теперь не так
Пять мифов об Африке, в которые давно пора перестать верить туристам
Эта добавка для хлебного теста — настоящее чудо: она ускоряет подъём теста и делает его воздушным
Ошибки после пластики, которые могут привести к серьёзным осложнениям
Былой блеск угасает: Дом моды Вячеслава Зайцева пытается выжить
Кофе перед тренировкой: ускоряет прогресс или вредит здоровью?
Серебряный возраст: работодатели стали активнее нанимать пенсионеров
Без окон и вентилятора: лучшее решение для проветривания ванной комнаты

Астрономы открыли Кипу — одну из крупнейших структур на расстоянии 1,3 миллиарда световых лет

1:50
Наука

Астрономы обнаружили одну из самых крупных структур в близкой Вселенной — Кипу

скопление галактик
Фото: Веб-сайт НАСА
скопление галактик

Она находится на расстоянии 1,3 миллиарда световых лет и имеет массу, эквивалентную 130 000 Млечных Путей. Это открытие помогает лучше понять распределение материи во Вселенной и возможные аномалии в её расширении.

Кипу — это не просто цепь галактик, а сложная структура с основным "ядром", вокруг которого располагаются многочисленные нитевидные скопления галактик. Ученые дали такое название в честь древней системы подсчета инков, состоящей из узлов в пространстве.

Эта структура является одной из пяти подобных образований, обнаруженных на расстоянии от 424 до 815 миллионов световых лет от Земли. Они содержат 45% всех галактических скоплений, 30% известных галактик и одну четверть всей материи в этом регионе, хотя занимают только 13% от его объёма.

Обнаружение таких сверхмассивных скоплений важно для понимания космической сети — гигантских структур Вселенной, где галактики организованы в узлы и нити с огромными пробелами между ними. В отличие от некоторых других мегаструктур, которые противоречат стандартной модели космологии, Кипу соответствует теоретическим прогнозам.

Ученые также исследовали, может ли такая массивная структура повлиять на изменения скорости расширения Вселенной, что может помочь разрешить проблемы с Hubble tension — несоответствием между различными методами расчета этого параметра. Однако на данный момент статистическая вероятность такого воздействия недостаточна, пишет kaldata.

Уточнения

Гала́ктика (др.-греч. γᾰλαξίας «Млечный Путь» от др.-греч. γάλα, γάλακτος «молоко») — гравитационно связанная система из звёзд, звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, тёмной материи, планет.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как же я удивилась, когда узнала, где нельзя хранить подсолнечное масло
Еда и рецепты
Как же я удивилась, когда узнала, где нельзя хранить подсолнечное масло Аудио 
Ваша собака относится к долгожителям? Проверьте список пород
Домашние животные
Ваша собака относится к долгожителям? Проверьте список пород Аудио 
Мир уйдет под воду уже в этом столетии — какие города затопит в первую очередь?
Наука и техника
Мир уйдет под воду уже в этом столетии — какие города затопит в первую очередь? Аудио 
Популярное
Этот рецепт заменил мне котлеты и жаркое! Потрясающе вкусно и просто

Хотите попробовать что-то новое? Эта необычная запеканка с печенью получается невероятно нежной и ароматной! Готовится просто, а результат — пальчики оближешь!

Этот рецепт заменил мне котлеты и жаркое! Потрясающе вкусно и просто
Как СССР создал технологию идеальных дорог, но сам же от неё отказался
Как СССР создал технологию идеальных дорог, но сам же от неё отказался
Как же я удивилась, когда узнала, где нельзя хранить подсолнечное масло
Гробница, спрятанная тысячелетиями, оказалась нетронутым кладом древнего мира
Удары из-за горизонта. Бомбардировщики Ту-22М недосягаемы для ПВО Украины Дмитрий Плотников Древний Египет сквозь аромат: как пахли боги и фараоны Игорь Буккер Информационное поле Казахстана работает на дискредитацию отношений с Россией Любовь Степушова
Ваша собака относится к долгожителям? Проверьте список пород
Шикарный десерт на скорую руку: штрудель с яблоками и орехами, вместо сложного теста — готовый лаваш
Плоский живот и стройные бедра за 14 дней — всего 4 упражнения
Плоский живот и стройные бедра за 14 дней — всего 4 упражнения
Последние материалы
Без окон и вентилятора: лучшее решение для проветривания ванной комнаты
Не только вкусно, но и полезно: чем на самом деле хорош тёмный шоколад
Когда обрезать абрикос? Вот идеальный период
Зимний лайфхак, который не работает: пора забыть про поднятые дворники
Элегантность без лишних слов: эти оттенки лака сделают руки аристократичными
Взрыв ради спасения: как ядерная энергия может помочь в борьбе с глобальным потеплением
Что можно увидеть на легендарном Венецианском карнавале
Как приготовить тесто для пельменей и вареников, которое точно не разочарует
Юрий Лоза раскритиковал бездумное строительство жилых многоэтажек в Москве
5 упражнений для тазового дна, которые легко выполнять даже во время домашних дел
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.