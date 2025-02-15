Взрыв ради спасения: как ядерная энергия может помочь в борьбе с глобальным потеплением

Ученые из Технологического института Рочестера предлагают нестандартный способ борьбы с климатическими изменениями: взорвать 1620 ядерных зарядов мощностью 50 мегатонн в нужных местах.
Это должно помочь снизить уровень углекислого газа в атмосфере, который связывается с базальтом, и, по их мнению, это может решить проблему изменения климата.
Исследователи предупреждают, что если температура на Земле продолжит расти, это приведет к огромным экономическим потерям и ухудшению жизни миллионов людей. Они подчеркивают, что подобные климатические аномалии становятся всё более частыми.
Для безопасного осуществления своего плана ученые предлагают закладывать заряды на глубину около 4 километров в океан. Это должно минимизировать ущерб экосистемам и позволить эффективно удалять углекислый газ из атмосферы.
Ожидаемая мощность детонации составит 81 гигатонну, и весь процесс можно подготовить за 10 лет. Эффект будет сопоставим с удалением 30-летнего количества углекислого газа. Если же меры не будут приняты, человечество столкнется с серьезными экологическими катастрофами, пишет novini.
База́льт — магматическая вулканическая горная порода осно́вного состава нормального ряда щёлочности из семейства базальтов.
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