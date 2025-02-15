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Взрыв ради спасения: как ядерная энергия может помочь в борьбе с глобальным потеплением

1:17
Наука

Ученые из Технологического института Рочестера предлагают нестандартный способ борьбы с климатическими изменениями: взорвать 1620 ядерных зарядов мощностью 50 мегатонн в нужных местах.

Ядерный взрыв
Фото: Flickr by Burnt Pineapple Productions, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Ядерный взрыв

Это должно помочь снизить уровень углекислого газа в атмосфере, который связывается с базальтом, и, по их мнению, это может решить проблему изменения климата.

Исследователи предупреждают, что если температура на Земле продолжит расти, это приведет к огромным экономическим потерям и ухудшению жизни миллионов людей. Они подчеркивают, что подобные климатические аномалии становятся всё более частыми.

Для безопасного осуществления своего плана ученые предлагают закладывать заряды на глубину около 4 километров в океан. Это должно минимизировать ущерб экосистемам и позволить эффективно удалять углекислый газ из атмосферы.

Ожидаемая мощность детонации составит 81 гигатонну, и весь процесс можно подготовить за 10 лет. Эффект будет сопоставим с удалением 30-летнего количества углекислого газа. Если же меры не будут приняты, человечество столкнется с серьезными экологическими катастрофами, пишет novini.

Уточнения

База́льт — магматическая вулканическая горная порода осно́вного состава нормального ряда щёлочности из семейства базальтов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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