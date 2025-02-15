Коридор риска: где может ударить астероид 2024 YR4

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Ученые из проекта Catalina Sky Survey, финансируемого НАСА, выяснили, что астероид 2024 YR4 может столкнуться с Землей 22 декабря 2032 года.

Фото: noirlab.edu by NOIRLab, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Астероид

Траектория этого астероида охватывает узкую полосу, начиная от северной части Южной Америки и заканчивая Азией. Вероятность удара оценивается в 2,1%.

Астероид имеет диаметр около 90 метров, что сопоставимо с высотой Статуи Свободы. Если произойдет столкновение, это может вызвать взрыв мощностью до восьми мегатонн тротила — более чем в 500 раз мощнее атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Такой удар способен уничтожить целый город.

В группе риска находятся Индия, Пакистан, Бангладеш, Эфиопия, Судан, Нигерия, Венесуэла, Колумбия и Эквадор.

Точное место удара определит масштаб разрушений, и если столкновение произойдет в конце коридора риска, то последствия могут быть менее интенсивными. Взрыв может напоминать Тунгусский инцидент 1908 года, когда астероид уничтожил 80 миллионов деревьев на площади 2150 км². В худшем случае повреждения могут распространиться до 18,9 км от точки удара, что приведет к разрушению инфраструктуры и возможным жертвам.

В ближайшие месяцы НАСА и ESA активизируют наблюдения за 2024 YR4, в том числе с помощью Космического телескопа "Джеймс Уэбб". Ученые планируют использовать инфракрасные датчики для более точного определения размеров и орбиты астероида, что поможет оценить риски для Земли, передает epocanegocios.globo.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца. Астероиды значительно уступают по массе и размерам планетам, имеют неправильную форму и не имеют атмосферы, хотя при этом и у них могут быть спутники.

