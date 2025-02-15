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Секреты древнеримского бетона: как он пережил тысячелетия

1:52
Наука

Древние римляне были настоящими гениями в строительстве.

Бетон
Фото: commons.wikimedia.org by Digfarenough, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Бетон

Они использовали уникальный пуццолановый бетон, который обеспечивал невероятную прочность их сооружений. Например, Пантеон, которому почти 2000 лет, до сих пор является самым большим куполом из неармированного бетона в мире, сообщает sciencealert.

Недавно группа исследователей из MIT обнаружила, что состав и методы смешивания этого бетона отличаются от общепринятых представлений. Они нашли маленькие белые кусочки извести в образцах бетона, которые ранее считались признаком плохого перемешивания. Команда изучила образцы римского бетона, найденные в Италии, с помощью современных технологий, чтобы понять, как он был изготовлен. Оказалось, что римляне, скорее всего, использовали негашеную известь, смешивая её с пуццоланом и водой при высоких температурах. Этот метод, названный "горячим смешиванием", позволял получать более прочные соединения и значительно ускорял процесс затвердевания бетона.

Ученые также пришли к выводу, что известковые частицы делают бетон способным к самовосстановлению. Когда в бетоне появляются трещины, они в основном затрагивают известковые зерна, которые имеют большую площадь поверхности по сравнению с другими частицами. Вода, проникая в трещину, реагирует с известью, создает раствор, насыщенный кальцием. Этот раствор затем высыхает и превращается в карбонат кальция, который склеивает трещину и останавливает её дальнейшее расширение.

Таким образом, римский бетон не только удивляет своей прочностью, но и имеет уникальные характеристики, которые делают его долгоживущим материалом. 

Уточнения

Бето́н (от фр. béton) — искусственный каменный строительный материал, получаемый в результате формования и затвердевания рационально подобранной, тщательно перемешанной и уплотнённой смеси из минерального (чаще всего это портландцемент) органического вяжущего вещества, крупного или мелкого заполнителей, воды.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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