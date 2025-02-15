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Синяя птица: как NASA и частные компании расширяют горизонты космических исследований

2:20
Наука

Лунный модуль Blue Ghost, разработанный компанией Firefly Aerospace, в настоящее время направляется к естественному спутнику Земли. После запуска 15 января 2025 года на борту ракеты-носителя Falcon 9, произведенной компанией SpaceX, данный космический аппарат успешно завершил плановые испытания. Также он скорректировал траекторию без каких-либо дополнительных маневров, что позволило ему сэкономить топливо.

Луна
Фото: unsplash.com by Dean Hayton, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Луна

Представители Firefly Aerospace сообщили, что "Синий призрак" продолжит движение к Луне на крейсерской скорости, вплоть до выхода на лунную орбиту, который запланирован через двое суток. Blue Ghost успешно подтвердил безупречную готовность десяти научных комплектов NASA, предназначенных для активации на поверхности спутника.

Проект является составляющей инновационной программы Commercial Lunar Payload Services, направленной на привлечение негосударственных организаций к доставке исследовательского оборудования для изучения внеземных территорий.

Космический аппарат планирует выполнить прецизионное торможение с использованием двигательной установки, чтобы войти в зону лунного гравитационного влияния. Аппарат проведет шестнадцатидневный орбитальный период на высоте порядка ста километров, осуществляя калибровку навигационных систем и подготовку к научным исследованиям.

Ключевой точкой миссии станет автономное приземление 2 марта в районе Моря Кризисов — древней вулканической равнины с уникальным геологическим ландшафтом. После успешной посадки "Синий призрак" трансформируется в автономную научную платформу для проведения серии экспериментальных мероприятий с использованием специализированного оборудования NASA.

Запланированные мероприятия включают получение изображений высокого разрешения полного солнечного затмения 14 марта и захода Луны 16 марта.

Собранные приборами данные позволят проанализировать геологию, состав почвы, радиацию и взаимодействие с солнечным ветром. Эта информация будет способствовать пониманию эволюции Луны и будущего освоения космоса.

Уточнения

SpaceX — американская компания, производитель космической техники. Основана в 2002 году прежним акционером PayPal и CEO Tesla Илоном Маском с целью сократить расходы на полёты в космос для открытия пути к колонизации Марса.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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