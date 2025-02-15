Виртуальный помощник от Sony: инновации, которые изменят облик видеоигр

2:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Компания Sony активно работает над новыми функциями, которые должны значительно облегчить жизнь геймерам. В их списке патентов можно найти разработки, включая колл-центр с экспертами, готовыми помочь пройти сложные участки игры, систему для выбора оптимального оборудования, а также механизм, который будет играть за вас, избавляя от необходимости прокачивать персонажа. Более того, они разрабатывают функции обучения и предоставления руководства для игроков. Однако на этом их инновации, похоже, не заканчиваются.

Фото: flickr.com by E-Games Bern, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/ Презентация Sony Interactive Entertainment

Недавно Sony подала новый патент на интеллектуального помощника, который будет взаимодействовать с игроками в процессе игры. Это может стать значительным шагом вперед в развитии игровых технологий.

Кроме того, 6 февраля компания зарегистрировала заявку на создание «виртуального помощника для поиска игр». Этот ИИ будет использовать алгоритмы машинного обучения, позволяющие ему воспроизводить стиль общения известных героев PlayStation и предоставлять полезные советы в игре.

В патентной заявке приведен пример, в котором человек играет в Horizon Zero Dawn и спрашивает, как победить определенного врага. Затем система выводит на экран изображение головы Кратоса, давая ответ (что может быть проблематично, если компания использует цифровое воссоздание черт лица или голосов актеров, игравших персонажей). Оба патента могут работать в тандеме, обеспечивая игрокам непрерывную поддержку.

Важно отметить, что в некоторых играх для PS5 уже имеется система «Помощь по игре», где игроки могут просматривать карточки с подсказками для текущих заданий или дополнительных миссий. Эти карточки содержат краткие описания и видеоролики, иллюстрирующие игровой процесс. Тем не менее, кажется, что Sony стремится к созданию еще более продвинутой системы.

В июне прошлого года NVIDIA представила проект G-Assist — ИИ-помощника, который реагирует на текстовые и голосовые команды игрока, а также на снимки экрана, чтобы давать советы по прохождению уровней или победе над боссами.

Эта система также умеет оценивать конфигурацию игрового оборудования, автоматически настраивая игровой процесс и улучшая общие впечатления. Она может отслеживать частоту кадров, потребление энергии, задержку и другие параметры, предлагая способы повышения производительности и объясняя различия между такими технологиями, как DLAA и DLSS.

Как всегда, нам остается только ждать и наблюдать, какие результаты принесут эти новые системы.

Уточнения

Nvidia — американская технологическая компания, разработчик графических процессоров и систем на чипе. Разработки компании получили распространение в индустрии видеоигр, сфере профессиональной визуализации, области высокопроизводительных вычислений и др.

