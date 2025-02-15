Астрономы полагают, что, возможно, обнаружили самую быструю планетную систему

В 500 раз быстрее пули — сквозь космос мчится загадочная звезда, астрономы не исключают наличие планет

1:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые, возможно, заметили крошечную звезду с планетной системой, проносящуюся через Млечный Путь примерно в 500 раз быстрее летящей пули. Об этом пишет Live science.

Фото: Веб-сайт НАСА Звездная система

Масса этой звезды составляет примерно одну пятую массы Солнца, и она расположена примерно в 24 000 световых годах от Земли, в недрах галактики. Основываясь на ее местоположении относительно объекта наблюдения в 2011 году, исследователи подсчитали, что звезда движется со скоростью не менее 1,2 миллиона миль в час. Ранее в 2011 году ученые на основе расчетов предполагали, что обнаружили два объекта, один из которых значительно больше другого.

Астрономы предполагают, что рядом со звездой должна быть планетарная система, однако пока она не обнаружена. Основываясь на размерах более крупного объекта, исследователи смогли предсказать массу потенциальной экзопланеты и расстояние от звезды.

Уточнения

Планетная система (планетарная система) — система звёзд и различных незвёздообразных астрономических объектов: планет и их спутников, карликовых планет и их спутников, астероидов, метеороидов, комет и космической пыли, которые обращаются вокруг общего центра масс.

