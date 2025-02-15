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Ученые обнаружили самое мощное нейтрино. Источник происхождения нейтрино неизвестен

Самое высокоэнергетическое нейтрино обнаружено учеными
1:28
Наука

Ученые обнаружили самую мощную частицу-призрак. Источник её происхождения неизвестен.

Подводная обсерватория
Фото: Веб-сайт НАСА
Подводная обсерватория

Эта частица, промелькнувшая на детекторе нейтринного телескопа, расположенного на дне Средиземного моря, представляет собой нейтрино с оценочной энергией 220 квадриллионов электронвольт. Это в более чем 100 раз превышает энергию всех ранее обнаруженных нейтрино. Об этом пишет Live Science. 

Траектория и энергия частицы указывают на её возможное происхождение от космического луча — субатомных частиц, таких как протоны или электроны, выброшенных с высокой скоростью где-то во Вселенной. Однако природа события, породившего эту частицу, остаётся неизвестной.

Нейтрино — это одна из элементарных частиц, которые играют ключевую роль в физике. Нейтрино не имеют электрического заряда, что делает их нейтральными. Их масса настолько мала, что долгое время считалось, что нейтрино вообще не имеют массы. Нейтрино взаимодействуют с веществом исключительно слабо, из-за чего их очень трудно обнаружить.

Эти частицы образуются в процессе ядерных реакций, таких как те, что происходят в звездах, реакторах, а также при радиоактивном распаде. Из-за своих свойств они могут проходить через огромные объемы материи, практически не взаимодействуя с ней.

 

Уточнения

Нейтрино — общее название нейтральных фундаментальных частиц с полуцелым спином, участвующих только в слабом и гравитационном взаимодействиях и относящихся к классу лептонов.

Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
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