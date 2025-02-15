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Астрономы обнаружили струю от черной дыры длинной 200 000 световых лет

Замечена самая большая релятивистская струя. Астрономы обнаружили струю плазмы недалеко от черной дыры
0:50
Наука

Астрономы обнаружили струю от черной дыры, которая возникла, когда вселенной было менее 1,2 миллиарда лет, или примерно 9% от ее нынешнего возраста на текущий момет. Длина струи составляет 200 000 световых лет, что в два раза больше ширины Млечного Пути. Об этом пишет Live Science.

Квазар
Фото: Веб-сайт НАСА
Квазар

Анник Глоудеманс, научный сотрудник NOIRLab Национального научного фонда США, заявила в интервью Live Science, что открытие показывает, что струи действительно существуют и могут быть обнаружены.  

Фактически обнаруженная струя плазмы вырывается из квазара, в центре которого находится черная дыра.  Квазар был обнаружен в 2022 году с помощью сети радиоантенн в Нидерландах.

Уточнения

Релятивистские струи— струи плазмы, вырывающиеся из центров (ядер) таких астрономических объектов, как активные галактики, квазары и радиогалактики. Впервые такая струя была обнаружена в 1918 году.
 

Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
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